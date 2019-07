Bertrand Bonello stort zich op de zombie: 'Ik wilde hem terugbrengen naar waar hij thuishoort'

Regisseur Bertrand Bonello verdiepte zich in de Haïtiaanse cultuur en maakt in ijltempo zijn bizarre maar meeslepende film Zombi Child. 'Culturele toe-eigening was een gevaar dat om de hoek loerde.'

© .

'Wil je geloven dat ik pas in maart vorig jaar aan het scenario van Zombi Child begonnen ben?' grijnst Bertrand Bonello wanneer we hem in Cannes ontmoeten, waar zijn film onlangs op de Quinzaine des Réalisateurs in première ging. 'Achteraf gezien gekkenwerk, maar het moest. Om mezelf te bevrijden van dat rigide systeem van eindeloze scenarioversies en tijdrovende onderhandelingen over geld.'

