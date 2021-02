De Belgische actrice Virginie Efira maakt kans op de César voor beste actrice voor haar rol in Adieu les cons van Albert Dupontel. Dat heeft de organisatie van de Franse filmprijzen woensdag aangekondigd. Twee andere Belgische actrices, Yolande Moreau en Emilie Dequenne, maken dan weer kans op een César voor beste vrouwelijke bijrol.

Ook genomineerd voor de César voor beste actrice zijn Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes), Martine Chevallier (Deux), Camélia Jordana (Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait) et Barbara Sukowa (ook in Deux).

In de categorie van beste vrouwelijke bijrol zijn twee Belgische actrices genomineerd. Yolande Moreau, die eerder al de vrouw van God speelde in Jaco Van Dormaels Le tout nouveau testament, is genomineerd voor haar rol in La bonne épouse. En Emilie Dequenne maakt kans op de prijs voor haar rol in Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Dequenne brak meer dan 20 jaar geleden door in Rosetta van de broers Dardenne.

Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait van Emmanuel Mouret rijfde de meeste nominaties binnen: dertien. (Belga)

