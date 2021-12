De Belgische inzending voor de Oscars, 'Un Monde' van de Brusselse regisseur Laura Wandel, is opgenomen op de shortlist voor de Oscar voor de Beste Internationale Film. Dat heeft de Academy dinsdag bekendgemaakt.

'Un monde', in het Engels uitgebracht als 'Playground', vertelt het verhaal van Nora en haar grote broer Abel. Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt gepest. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat. De Belgische film werd met 14 andere films geselecteerd uit inzendingen van 92 landen. De leden van de Academy worden nu uitgenodigd om de 15 films te bekijken en hun stem uit te brengen. De finale nominaties worden bekendgemaakt op 8 februari 2022, dan weten we of 'Un Monde' deel uitmaakt van de finale selectie van vijf films. De 94ste Oscarceremonie vindt plaats op 27 maart 2022.

