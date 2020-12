1917, het oorlogsepos van de Britse regisseur Sam Mendes, is door de Unie van de Filmkritiek (UFK) met een overdonderende meerderheid aan stemmen verkozen tot beste film van het afgelopen jaar.

Dat heeft UFK-voorzitter Marc Bussens maandag bekendgemaakt. De UFK prijst de 'combinatie van rauwe vertelkunst met aangrijpende ervaringscinema'.

Het oorlogsdrama zoomt in op twee soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog op een levensgevaarlijke missie achter vijandelijke linies worden gestuurd. 'Aan de hand van perfecte cameratechnieken met een hoog single-shot-gevoel, oogstrelende visuele effecten, opwindende montage en intens acteerwerk, slaagt Mendes er innovatief in om de rauwe werkelijkheid en de zinloosheid van oorlog bijna levensecht in beeld te brengen. Een verbluffend realistische en sterk nazinderende loopgraventhriller', zo klinken de lovende woorden van de filmcritici.

1917 werd eerder dit jaar al bekroond met drie Oscars, twee Golden Globes en sleepte nog ontelbaar andere prestigieuze prijzen in de wacht. De andere finalisten voor de Grote Prijs 2021 van de UFK waren La Llorona van Jayro Bustamant, A Hidden Life van Terrence Malick , Jojo Rabbit van Taika Waititi en Little Women van Greta Gerwig.

