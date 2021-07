De Belgische film 'Les Intranquilles' is een van de 22 films die meedingen naar de Gouden Palm. De winnaar wordt vanavond bekendgemaakt. 'De film is een stuk van mijn jeugd', zei Joachim Lafosse, de Brusselse regisseur van het familiedrama 'Les Intranquilles' (de rustelozen) op een persconferentie in Cannes.

De film portretteert een bipolaire schilder. Door zijn zijn paranoia zet hij zijn gezin, zowel zijn echgenote als zijn zoontje, onder zware druk. 'Meer dan over een depressie gaat de film over de grenzen van het engagement in een relatie', vertelt Lafosse. 'We hebben vooraf tien dagen gerepeteerd met de acteurs, Damien Bonnard en Leila Bekhti, op locatie, in het huis zelf. Dat heeft ons veel geholpen. Zo hebben we tijd gewonnen.'

'Bij de research voor mijn rol heb ik met vele mensen gesproken die bipolair zijn en moeilijk terug naar huis kunnen', zegt hoofdrolspeler Damien Bonnard. 'Ofwel schaamt de familie zich ofwel begrijpen ze de aandoening niet.' Over haar rol als echtgenote en moeder zei Leila Bekhti: 'Ze volgt koste wat het kost haar man uit liefde. Zoals ze voor haar werk meubels restaureert, tracht ze ook haar beschadigde echgenoot te repareren.'

Over het einde van de film wou Lafosse nog kwijt dat hij verschillende eindes in zijn scenario had voorzien maar dat het de acteurs zijn geweest die beslist hebben welk einde de film moest krijgen.

In de loop van het jaar komt de film ook in België uit in de bioscoop.

