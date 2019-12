Nuestras madres van César Diaz, de Belgische inzending voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, staat niet op de longlist die dinsdag is bekendgemaakt. Onder anderen Dolor y gloria van Pedro Almodóvar en Parasite van de Koreaan Bong Joon-ho haalden de lijst van tien films wel.

De Oscar voor beste niet-Engelstalige film gaat in 2020 niet naar de Belgische regisseur César Diaz. Dat is zeker nu de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars organiseert, de longlist heeft bekendgemaakt. Diaz staat niet tussen de tien films op het lijstje.

Diaz nam deel met Nuestras madres, dat werd uitgeroepen tot beste debuut op het festival van Cannes. In de film speurt een forensisch antropoloog naar de lichamen van de tienduizenden Guatemalteken die verdwenen tijdens de burgeroorlog. De militaire dictatuur is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Guatemala waar de meeste inwoners van het land maar weinig over weten, vertelde Diaz, die zelf Guatemalteekse roots heeft, eerder in Knack Focus: 'In schoolboeken staat daar weinig of niets over.'

Bij de tien films die het wel haalden, zitten certitudes zoals Dolor y gloria van de Spaanse cineast Pedro Almodóvar en Parasite van de Koreaan Bong Joon-ho, die eerder dit jaar de Gouden Palm won in Cannes. Ook Mati Diop, die als eerste zwarte vrouw ooit om de Gouden Palm streed, haalde de cut met Atlantique. Voor Frankrijk maakt Ladj Ly nog kans. Zijn harde banlieue-film Les misérables was dit najaar nog de opener van Film Fest Gent.

Vorig jaar won Alfonso Cuarón de Oscar met zijn zwart-witte epos Roma. Wie het dit jaar haalt weten we op 9 februari. Tussendoor, in januari, wordt de longlist nog eens gehalveerd.

Longlist voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film

The Painted Bird (Václav Marhoul, Tsjechië)

Truth and Justice (Tanel Toom, Estland)

Les misérables (Ladj Ly, Frankrijk)

Those Who Remained (Barnabás Toth, Hongarije)

Honeyland (Tamara Kotevska en Ljubomir Stefanov, Noord-Macedonië)

Corpus Christi (Jan Komasa, Polen)

Beanpole (Kantemir Balagov, Rusland)

Atlantique (Mati Diop, Senegal)

Parasite (Bong Joon-ho, Zuid-Korea)

Dolor y gloria Pedro Almodóvar, Spanje)