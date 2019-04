Nauwelijks een maand na de Belgische première van Hellhole stelt Bas Devos Ghost Tropic voor op de Quinzaine des Réalisateurs.

De Quinzaine des Réalisateurs, een festival dat parallel loopt met dat van Cannes, heeft zijn programma voor dit jaar bekendgemaakt. Voor de Belgische filmliefhebber zit daar een grote verrassing bij: Ghost Tropic van Bas Devos, de regisseur die eerder dit jaar nog zijn tweede film Hellhole in première zag gaan op het Festival van Berlijn.

De opnames voor Ghost Tropic vonden pas vorige maand plaats in Brussel, meldt Vertigo. Op dit moment is de film in postproductie. Devos omschrijft Ghost Tropic als een 'aarzelend antwoord' op de vragen die zijn vorige film, over de aanslagen van 22 maart en hun nasleep, opwierp. De film begint met een vrouw die in slaap valt op de metro en wanneer ze wakker wordt te voet naar huis moet wandelen.

In de cast vinden we Saadia Bentaïeb, Willy Thomas (De dag), Nora Dari (WTFock) en Maaike Neuville terug, naast actrice in onder meer De dag en Clan ook Devos' partner. Met Oleg, een Lets-Litouws-Belgische coproducite van Juris Kursietis, zit er overigens nog een film met een vaderlands tintje in de selectie.

Verder is de bekendste naam in de hele selectie wellicht Luca Guadagnino. De regisseur, bekend van onder meer Call Me By Your Name en zijn remake van de horrorklassieker Suspiria, stelt er zijn nieuwe kortfilm The Staggering Girl voor.