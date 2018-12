Bas Devos geselecteerd voor Berlinale met 'Hellhole'

In de Panorama-sectie, een speciale competitie binnen het festival voor onafhankelijke films en auteurscinema, neemt Devos het voorlopig op tegen 21 andere films, waaronder Mid90s, het regiedebuut van acteur Jonah Hill; Skin, het neonazidrama met Jamie Bell in de hoofdrol, en A Dog Called Money, een documentaire over de Britse zangeres PJ Harvey. Ook over de beroemde filmcritica Pauline Kael gaat er een documentaire in première op de Berlinale.

Hellhole werd al meer dan eens regelmatig omschreven als een film over de nasleep van de aanslagen op 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek. Maar dat etiket is niet helemaal correct, vertelt Devos aan Knack Focus tijdens een setbezoek afgelopen voorjaar, toen de film nog Ascension heette.

Zachte films

'Ascension zal niet expliciet naar de aanslagen verwijzen. De naweeën daarvan zul je er wel in voelen - ik ga de realiteit niet ontkennen - maar het scenario had ik al geschreven vóór die tragische gebeurtenissen. En eigenlijk wil ik gewoon drie zeer verschillende, dwalende en in zekere zin eenzame mensen in Brussel tonen.'

Die drie mensen zijn een Vlaamse doktoor, een jongeman met Algerijnse roots en een Italiaanse tolk, respectievelijk vertolkt door Willy Thomas, Alba Rohrwacher en Lubna Azabal in de hoofdrollen. 'Ik wil de structuur van de stad ontrafelen in al haar alledaagse schoonheid en kracht. Zachte films in een harde context: daar geloof ik in', aldus Devos.

Vier jaar geleden kreeg Devos voor zijn debuut Violet, over een groep BMX'ers die omgaan met de dood van hun vriennd, al de Generation 14plus prijs, die de beste film in Berlijn voor jongeren van 14 jaar en ouder bekroonde. De director of photography van die film, Nicolas Karakatsanis, is ook aan boord voor Hellhole.