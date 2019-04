Bang in de Bozar: vier aanraders om te griezelen tijdens Bifff

Tegen dat de Heer waarlijk is opgestaan, is het met de zombies gedaan: in de paasvakantie kunt u op het Brussels International Fantastic Film Festival - u mag Bifff zeggen - in Bozar terecht voor uw jaarlijkse rantsoen gruwel en griezel. Enkele aanraders.

The Wailing

Met een exorcisme waar uw haren binnen 666 maanden nog van overeind staan. De enige reden waarom deze superieure thriller geen wereldwijde kaskraker is geworden, is dat de wijde wereld acteurs liever Engels dan Koreaans hoort praten. Van regisseur (en jurylid) Na Hong-jin kunt u op het Bifff ook nog zijn twee vorige kanjers, The Murderer en The Chaser meepikken.

Iron Sky: The Coming Race

Timo Vuorensola liet zich zeven jaar geleden opmerken met Iron Sky, een hoogst eigenaardige B-film over nazi's die zich aan de achterkant van de maan hebben verstopt. Wolfgang Kortzfleisch (Udo Kier), de führer van het Vierde Rijk, blijkt in deze sequel dan niet dood. In je eentje mogelijk te van de pot gerukt, maar het Bifffpubliek is gespecialiseerd in het opleuken van dit slag films.

Dragged across Concrete

Met het bikkelharde Brawl in Cell Block 99 en het lugubere Bone Tomahawk heeft scenarist-regisseur S. Craig Zahler zich opgeworpen als de erfgenaam van Sam Peckinpah en Don Siegel. Dragged across Concrete is opnieuw een grimmige genrefilm met extreme gewelduitbarstingen, met Vince Vaughn en Mel Gibson als flikken die niet bepaald woke zijn. Politiek heel incorrect en daar is Zahler trots op.

The Beach Bum

De nieuwe film van Harmony Korine, die in Spring Breakers James Franco voorzag van cornrows en gouden tanden. Deze keer mag Matthew McConaughey zich in de gekste outfits te goed doen aan drank, drugs, halfblote grieten en de zon van Miami.