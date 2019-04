In het eerste weekend dat de laatste Avengers-film te zien is, haalde het wereldwijd 1,2 miljard dollar binnen. Naar verwachting zal Avengers: Endgame de film Avatar inhalen als best bezochte film ooit.

In Noord-Amerika sloot de box office voor Avengers: Endgame op 350 miljoen dollar in het eerste weekend dat de film te zien was. In China is het de best bezochte buitenlandse film ooit.

Met de 1,2 miljard dollar wereldwijd is de nieuwe Avengers-film de eerste film ooit die meer dan een miljard dollar verdient in het eerste weekend. De meest bezochte film ooit, Avatar, haalde tijdens de hele periode dat de film in de bioscoop te zien was werelwijd 2,79 miljard op. Op nummer twee staat Titanic, die wereldwijd 2,19 miljard dollar verdiende. Naar verwachting zal Avengers: Endgame over een paar weken de nieuwe nummer 1-positie innemen.

Avengers: Endgame is de 22e film in de Marvel Cinematic Universe (MCU), een franchise die in 2008 begon met de film Iron Man.

In 2009 werd Marvel Studios, de eigenaar van de verschillende karakters in de films die gebaseerd zijn op stripboek-karakters, voor 4 miljard dollar gekocht door Disney. Dat bedrijf kondigde aan in november een streaming-kanaal te lanceren. Avengers: Endgame (en vele andere MCU-films) zullen daarop exclusief te zien zijn. In de Amerikaanse pers wordt gespeculeerd dat de lancering van Disney+ een grote schok zal zijn voor Netflix, dat tot dit jaar veel titels van Disney, (waaronder de MCU-films) streamde. Het recordbrekende openingsweekend wordt daarbij als veelbelovend voor Disney maar als slecht nieuws voor Netflix gezien.