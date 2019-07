Een jaar na zijn hit Hereditary slaat Ari Aster opnieuw toe. In Midsommar zet hij de horreur en het lamlendige gevoel na een break-up om in zonnige, fleurige folkhorror van de bovenste psychedelische plank. 'Ik weet hoe het voelt om het karkas van een dode relatie achter je aan te slepen.'

Wat weten we een jaar na de hype rond Hereditary? Dat de vergelijkingen met Rosemary's Baby en The Exorcist net iets te hoge verwachtingen creëerden en die speciale noodnummers voor bange kijkers een reclamestunt waren, maar bovenal dat regisseur Ari Aster een volbloed cinefiel is die een aardig stukje kan filmen en zich niet beperkt tot wat schrikeffecten. Aan Aster zelf zijn de hype en het succes van zijn debuut grotendeels voorbijgegaan. Terwijl hij Hereditary afwerkte en promootte, moest hij alle zeilen bijzetten om in de zomer zijn tweede film te kunnen draaien. 'Ik werk al tweeënhalf jaar aan één stuk door. Gezond is dat niet, maar nu ik eindelijk zo ver sta, durf ik geen pauze in te lassen. Ik heb jarenlang vergeefs geprobeerd om films van de grond te krijgen. Hereditary was mijn tiende scenario', zegt de Amerikaan over zijn vlijt.

...