De Deens-Franse actrice Anna Karina is overleden. Karina leed aan kanker, meldt haar agent aan persagentschap AFP, en werd 79 jaar. Ze is vooral bekend als een van de muzen van regisseur Jean-Luc Godard, maar regisseerde zelf ook meerdere films.

Anne Karina, geboren als Hanne Karin Bayer, begon haar carrière als model voor onder meer Elle en in reclamespotjes. Het is in een commercial voor zeepmerk Palmolive dat regisseur Jean-Luc Godard haar 'ontdekte'. Godard bood haar een rolletje aan in À bout de souffle (1960), wat ze weigerde omdat ze een naaktscène zou hebben. De regisseur begreep haar niet, omdat hij ervan uitging dat Karina ook in de Palmolive-spot naakt was, maar onder het badschuim droeg ze wel degelijk een badpak.

In Le petit soldat (1963) dook Karina wel op. Ze zou later in nog zes films van Godard spelen, zoals Pierrot Le Fou (1965) en Alphaville (1965). Ze was ook een tijdje met hem getrouwd. Samen groeiden ze uit tot een van de meest besproken koppels van de jaren zestig en iconen van de nouvelle vague, de stroming die de sixties in de Franse film domineerde en zich afzette tegen de 'droomfabriek' Hollywood. Met de grondlegger van die stroming, Agnès Varda, werkte ze samen voor Cléo de 5 à 7 (1962).

Naast haar acteerwerk kroop Karina ook zelf met succes in de regisseursstoel. Haar debuut Vivre ensemble haalde in 1973 de Semaine de la Critique-competitie op het festival van Cannes. Ze zong ook en scoorde eind jaren zestig twee hits met Sous le soleil exactement en Roller Girl, twee nummers van Serge Gainsbourg voor de komedie Anna.

In 2018 stond ze op de affiche van het festival van Cannes samen met Jean-Paul Belmondo, haar tegenspeler in Pierrot Le Fou.