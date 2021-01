De 40ste editie van het filmfestival Anima had een groot feest kunnen worden met volle zalen, maar daar steekt corona een stokje voor. De organisatie heeft besloten om de jubileumeditie van 12 tot en met 21 februari volledig online te houden.

'Het is met pijn in het hart dat we, gezien de evolutie van de coronacijfers, moeten afzien van een veertigste editie in de zalen. Anderzijds zijn we heel blij dat het rijk gevulde en uitzonderlijke programma van deze verjaardagseditie dankzij ons nieuw platform Anima Online in heel België bekeken kan worden. Een primeur', klinkt het bij Anima.

De omstandigheden zijn allesbehalve ideaal voor de organisatie van een filmfestival, maar de populariteit van Anima blijft enorm. Het selectiecomité van het internationaal festival van de animatiefilm van Brussel ontving meer dan 1.350 films die zich kandidaat stelden voor de competitie van de 40ste editie in 2021. Daarvan werden ongeveer 250 films geselecteerd die online te zien zullen zijn. Anima richtte hiervoor een volledig nieuw online platform op.

Het volledige programma van het animatiefilmfestival wordt op 26 januari bekendgemaakt. Dan start ook de verkoop van de tickets. De tarieven zijn nu al bekend en te raadplegen via de website van Anima. Een all-in pass kost 30 euro. Voor het kijken van een langspeelfilm of een selectie van kortfilms betaal je 5 euro. (Belga)

