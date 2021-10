De filmmakers Andrea Arnold en Harry Kümel nemen de Joseph Plateau Honorary Award van 2021 in ontvangst op Film Fest Gent.

Met die oeuvreprijs lauwert het Gentse filmfestival 'hun indrukwekkende bijdrage aan de zevende kunst', klinkt het. De award zelf is een replica van Plateaus Phenakistiscoop, waarmee hij een serie van opeenvolgende tekeningen in beweging kon brengen.

'Dankzij Andrea Arnolds films leren we onze medemensen beter kennen. Arnold benut ten volle de kracht van cinema: het onzichtbare zichtbaar maken', meent Wim De Witte, programmadirecteur van het filmfestival. De Britse had haar zinnen eerst op een acteercarrière gezet, maar maakte in 1998 haar eerste kortfilms. Arnold won met haar films 'Red Road' (2006), 'Fish Tank' (2009) en 'American Honey' (2016) al drie Juryprijzen op het filmfestival van Cannes.

'Als stylist is Harry Kümel moeilijk te overtreffen. Hij is meesterlijk in het aftasten en perfect weergeven van de grenzen tussen schijn en werkelijkheid', aldus De Witte. De Belg debuteerde in 1968 met 'Monsieur Hawarden', waarin een Oostenrijkse vrouw op de vlucht in België belandt en zich de identiteit van Monsieur Hawarden aanmeet, naar de roman van Filip De Pillecyn. Zijn recentste film, 'Eline Vere' uit 1991 verscheen zo'n 100 jaar na de publicatie van de roman door Louis Couperus. Kümel is ook filmdocent.

Arnold krijgt de prijs woensdagavond na de vertoning van haar documentaire 'Cow'. Kümel neemt zijn beeldje dan weer in ontvangst voor het optreden van Condor Gruppe, dat live een nieuwe score speelt bij zijn erotische vampierenfilm 'Daughters of Darkness'. De 48ste editie van Film Fest Gent loopt nog tot en met zaterdag 23 oktober.

Met die oeuvreprijs lauwert het Gentse filmfestival 'hun indrukwekkende bijdrage aan de zevende kunst', klinkt het. De award zelf is een replica van Plateaus Phenakistiscoop, waarmee hij een serie van opeenvolgende tekeningen in beweging kon brengen. 'Dankzij Andrea Arnolds films leren we onze medemensen beter kennen. Arnold benut ten volle de kracht van cinema: het onzichtbare zichtbaar maken', meent Wim De Witte, programmadirecteur van het filmfestival. De Britse had haar zinnen eerst op een acteercarrière gezet, maar maakte in 1998 haar eerste kortfilms. Arnold won met haar films 'Red Road' (2006), 'Fish Tank' (2009) en 'American Honey' (2016) al drie Juryprijzen op het filmfestival van Cannes. 'Als stylist is Harry Kümel moeilijk te overtreffen. Hij is meesterlijk in het aftasten en perfect weergeven van de grenzen tussen schijn en werkelijkheid', aldus De Witte. De Belg debuteerde in 1968 met 'Monsieur Hawarden', waarin een Oostenrijkse vrouw op de vlucht in België belandt en zich de identiteit van Monsieur Hawarden aanmeet, naar de roman van Filip De Pillecyn. Zijn recentste film, 'Eline Vere' uit 1991 verscheen zo'n 100 jaar na de publicatie van de roman door Louis Couperus. Kümel is ook filmdocent. Arnold krijgt de prijs woensdagavond na de vertoning van haar documentaire 'Cow'. Kümel neemt zijn beeldje dan weer in ontvangst voor het optreden van Condor Gruppe, dat live een nieuwe score speelt bij zijn erotische vampierenfilm 'Daughters of Darkness'. De 48ste editie van Film Fest Gent loopt nog tot en met zaterdag 23 oktober.