De bekroonde Amerikaanse acteur Hal Holbrook is op 95-jarige leeftijd overleden, zo heeft de krant New York Times op gezag van zijn assistente Joyce Cohen bericht. Hij stierf reeds op 23 januari in zijn woning in het Californische Beverly Hills, de doodsoorzaak is niet bekend.

Holbrook werd beroemd met zijn vertolking van de Amerikaanse schrijver Mark Twain in een door hem zelf bedachte onemanshow, die hem in 1966 een Tony-award voor beste acteur in een theaterstuk opleverde. Hij speelde ook in meerdere televisiefilms en -series, zoals Lincoln (1974), waarin Holbrook de rol van de vroegere Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865) vertolkte. Hiervoor en voor andere rollen op tv sleepte de acteur vijf keer een Emmy-award in de wacht. Holbrook was ook dikwijls op het witte doek te zien. Zijn rol als Ron Franz in Into the Wild (2007, Sean Penn) was een Oscarnominatie waard. In All The Presidents' Men (1976) over het Watergateschandaal speelde hij Deep Throat, de belangrijkste bron van de journalisten van de Washington Post. (Belga)