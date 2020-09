De prijsuitreiking kadert binnen het Film Fest Gent en viert dit jaar haar 20ste verjaardag als online muziekevenement in de Gentse Kinepolis.

Over ruim een maand zal een jury de volgende Film Composer of the Year kiezen uit vijf genomineerden. De Franse componist Alexandre Desplat is dit jaar niet alleen eregast, maar ook genomineerd in deze categorie. De IJslandse componiste en celliste Hildur Guðnadóttir, vorig jaar TV Composer of the Year en begin dit jaar Oscarwinnares, is ook genomineerd. De overige drie genomineerden zijn componisten Thomas Newman, Benjamin Wallfish en John Williams.

Extra aandacht voor televisiemuziek

Door de coronacrisis krijgt dit jaar die andere belangrijke categorie, TV Composer of the Year, extra aandacht. 'We zijn verheugd deze ongelooflijke componisten, die vaak niet alleen voor het grote witte doek componeren, maar ook voor het kleinere scherm paden hebben geëffend, te kunnen vieren', zegt programmadirecteur Wim De Witte. 'Eerder als componisten van het grote en het kleine scherm, dan als enkel filmcomponisten.' Zo dingt Nicholas Britell, die vorig jaar Film Composer of the Year was, mee in de categorie TV Composer of the Year.

Onder de genomineerden in de zeven categorieën ook Belgisch talent: Hannes De Maeyer, die de muziek componeerde voor Torpedo, is genomineerd in twee categorieën: Public Choice Award en Best Original Score for a Belgian Production. De 20ste World Soundtrack Awards gaan op 24 oktober 2020 door als een online filmmuziekfeest, gelivestreamd vanuit Kinepolis Gent, waar de ceremonie zal plaatsvinden.

In de bloemetjes

Gabriel Yared eregast bij de allereerste editie van de World Soundtrack Awards in 2001 en wint dit jaar de Lifetime Achievement Award. De Libanees-Franse componist heeft zijn muzikale talent geleend aan regisseurs als Jean-Luc Godard, Xavier Dolan en Anthony Minghella, met wie hij naar de Oscars trok voor zowel The English Patient, The Talented Mr. Ripley als Cold Mountain.

In 2004 won Yared de World Soundtrack Award voor Film Composer of the Year voor Cold Mountain en Sylvia. Vandaag schrijft hij aan muziek voor The Life Ahead van Edoardo Ponti, die de Italiaanse filmster Sophia Loren terug naar het grote doek brengt, en leverde hij de soundtrack voor Broken Keys van Jimmy Keyrouz, die dit jaar geselecteerd werd voor Cannes.

Alle kanshebbers op een rij

Film Composer of the Year

Alexandre Desplat, Little Women, J'accuse, Adults in the Room

Hildur Guðnadóttir, Joker

Thomas Newman, 1917

Benjamin Wallfisch, It Chapter Two, The Invisible Man

John Williams, Star Wars: The Rise of Skywalker

TV Composer of the Year

Lorne Balfe, His Dark Materials

Nathan Barr, The Great, Hollywood, Carnival Row

Nicholas Britell, Succession (season 2)

Carter Burwell, The Morning Show

Trent Reznor & Atticus Ross, Watchmen

Best Original Song

I Can't Let You Throw Yourself Away, Toy Story 4, Randy Newman

(I'm Gonna) Love Me Again, Rocketman, Elton John & Bernie Taupin

Into The Unknown, Frozen II, Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

One Little Soldier, Bombshell, Regina Spektor

Stand Up, Harriet, Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Public Choice

Alfonso G. Aguilar, Klaus

Hannes De Maeyer, Torpedo

John Powell, The Call of the Wild

Lolita Ritmanis, Blizzard of Souls

Joep Sporck, Kruimeltje

Discovery of the Year

Dascha Dauenhauer, Berlin Alexanderplatz

Bryce Dessner, The Two Popes

Tom Howe, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Daniel Lopatin, Uncut Gems

Christopher Willis, The Personal History of David Copperfield

Best Original Score for a Belgian Production

Vincent Cahay, Adoration

Hannes De Maeyer, Torpedo

Mauro Pawlowski, Cleo

SABAM Award for Best Original Composition by a Young Composer

Hamish Ander

Louis Edlinger

Ana Kasrashvili

