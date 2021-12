Holywoodster Alec Baldwin houdt vol dat hij niet de trekker heeft overgehaald van de revolver waarmee een cameravrouw dodelijk getroffen werd op de filmset van de western Rust, waarvan hij zelf ook producent is.

'De trekker werd niet overgehaald... Ik heb de trekker niet overgehaald', zei de acteur in een woensdag vrijgegeven fragment van zijn eerste officiële interview sinds de tragedie op 21 oktober. De Amerikaanse nieuwszender zal dat donderdagavond volledig uitzenden.

Baldwin voegt er in het interview aan toe dat hij 'geen idee' had dat er scherpe munitie op de set was. Bij het dodelijke ongeval kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. 'Ik zou nooit een pistool op iemand richten en de trekker overhalen. Nooit', aldus nog Baldwin.

In het interviewfragment geeft de acteur geen verdere details over hoe de revolver afging en de fatale kogel afvuurde.

