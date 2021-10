De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over Halyna Hutchins, de 42-jarige cameravrouw die hij per ongeluk neerschoot op een filmset. 'Ze was mijn vriendin. De dag dat ik in Santa Fe aankwam om te beginnen met filmen, nam ik haar mee uit eten met Joel, de regisseur', zei Baldwin aan paparazzi die hem achtervolgden in de Amerikaanse staat Vermont.

Na het ongeluk trok Baldwin zich terug met zijn gezin in Vermont, maar de paparazzi lieten hem niet met rust. Hij reageerde uiteindelijk toch op hun vragen in de hoop dat ze hem en zijn familie niet langer zouden achtervolgen. Bij het gesprek was ook zijn vrouw Hilaria aanwezig. De acteur was niet mals voor de paparazzi. 'Mijn kinderen zitten huilend in de auto omdat jullie ons aan het volgen zijn. Ik ben uit beleefdheid met jullie komen praten. Willen jullie nu stoppen met ons te volgen?', zei hij. De showbizzsite TMZ publiceerde een video van dat gesprek.

Baldwin zei ook dat hij 'zeer geïnteresseerd' was in de lopende campagne om wapens op filmsets te beperken. Hij mocht echter geen commentaar geven op de lopende onderzoeken. Baldwin raakte, vermoedelijk per ongeluk, twee mensen toen hij met een vuurwapen schoot dat gebruikt werd voor de opnames van de film 'Rust'. De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins overleed en regisseur Joel Souza (48) werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 63-jarige acteur, die ook producer is van de film, vuurde het pistool af tijdens repetities. Onderzoek wees uit dat er een echte kogel in de Colt zat.

Onderzoek

Baldwin hanteerde een pistool waarvan assistent-directeur Dave Halls had gezegd dat het ongeladen en ongevaarlijk was. Halls gaf toe dat hij het pistool voor de repetitie had moeten controleren, maar dat niet deed.

Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gedaan. In het pistool, dat als rekwisiet diende, zaten één echte kogel en enkele losse flodders. Zij beweerde vrijdag dat ze geen idee heeft waar de kogel vandaan kwam.

Entertainmentwebsite The Wrap beweert op basis van informatie van bronnen dicht bij de opnames dat dat sommige leden van de filmploeg het pistool gebruikten om met echte kogels op bierblikjes te schieten, slechts enkele uren voor het fatale incident.

'Gutierrez Reed heeft nog nooit iemand met scherp zien schieten met die wapens en ze zou het nooit toestaan', aldus haar advocaten. Ze zegden ook dat de wapens elke avond en tijdens het eten achter slot en grendel bewaard werden. Er zijn nog geen arrestaties verricht en het onderzoek naar de omstandigheden van de tragedie op Bonanza Creek Ranch, waar cameravrouw Halyna Hutchins op 21 oktober dodelijk werd getroffen en regisseur Joel Souza tijdens een repetitie door Baldwin in de schouder werd geschoten, wordt voortgezet. (Belga)

Na het ongeluk trok Baldwin zich terug met zijn gezin in Vermont, maar de paparazzi lieten hem niet met rust. Hij reageerde uiteindelijk toch op hun vragen in de hoop dat ze hem en zijn familie niet langer zouden achtervolgen. Bij het gesprek was ook zijn vrouw Hilaria aanwezig. De acteur was niet mals voor de paparazzi. 'Mijn kinderen zitten huilend in de auto omdat jullie ons aan het volgen zijn. Ik ben uit beleefdheid met jullie komen praten. Willen jullie nu stoppen met ons te volgen?', zei hij. De showbizzsite TMZ publiceerde een video van dat gesprek.Baldwin zei ook dat hij 'zeer geïnteresseerd' was in de lopende campagne om wapens op filmsets te beperken. Hij mocht echter geen commentaar geven op de lopende onderzoeken. Baldwin raakte, vermoedelijk per ongeluk, twee mensen toen hij met een vuurwapen schoot dat gebruikt werd voor de opnames van de film 'Rust'. De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins overleed en regisseur Joel Souza (48) werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 63-jarige acteur, die ook producer is van de film, vuurde het pistool af tijdens repetities. Onderzoek wees uit dat er een echte kogel in de Colt zat. Baldwin hanteerde een pistool waarvan assistent-directeur Dave Halls had gezegd dat het ongeladen en ongevaarlijk was. Halls gaf toe dat hij het pistool voor de repetitie had moeten controleren, maar dat niet deed.Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gedaan. In het pistool, dat als rekwisiet diende, zaten één echte kogel en enkele losse flodders. Zij beweerde vrijdag dat ze geen idee heeft waar de kogel vandaan kwam.Entertainmentwebsite The Wrap beweert op basis van informatie van bronnen dicht bij de opnames dat dat sommige leden van de filmploeg het pistool gebruikten om met echte kogels op bierblikjes te schieten, slechts enkele uren voor het fatale incident.'Gutierrez Reed heeft nog nooit iemand met scherp zien schieten met die wapens en ze zou het nooit toestaan', aldus haar advocaten. Ze zegden ook dat de wapens elke avond en tijdens het eten achter slot en grendel bewaard werden. Er zijn nog geen arrestaties verricht en het onderzoek naar de omstandigheden van de tragedie op Bonanza Creek Ranch, waar cameravrouw Halyna Hutchins op 21 oktober dodelijk werd getroffen en regisseur Joel Souza tijdens een repetitie door Baldwin in de schouder werd geschoten, wordt voortgezet. (Belga)