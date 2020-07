De Britse filmregisseur Alan Parker (76) is overleden. Hij maakte films als Fame, Evita en eerder Midnight Express.

Alan Parker werd in 1944 in Londen geboren. Hij werkte in de publiciteit, eerst als loopjongen, vervolgens als copwriter en uiteindelijk als regisseur van reclamefilmpjes.

Na een periode van tv-productie verkaste hij naar Hollywood, waar hij Jodie Foster regisseerde in 'Bugsy Malone.'

Daarop volgde in 1978 de klassieker 'Midnight Express', naar een scenario van Oliver Stone. De film toonde het wedervaren van een Amerikaan die in een Turkse gevangenis belandt op verdenking van drugsmokkel.

Wat volgde was qua thema's heel verschillend met films als 'Fame' (1980), 'Birdy' (1984), 'Mississippi burning' (1988) (een thriller rond de burgerrechtenstrijd in de VS) en 'Evita' (1996). Ook schoot hij 'Pink Floyd - The wall', een muziekfilm uit 1982 gebaseerd op het Pink Floyd-album 'The Wall'. Zijn laatste film was 'The life of David Gale' uit 2003, met Kevin Spacey en Kate Winslet - een film over de doodstraf.

Met 'Birdy' won Parker in 1985 de juryprijs van het filmfestival van Cannes. Zijn films wonnen ook verschillende Oscars en Bafta's, al won hij zelf als regisseur nooit een Oscar.

Hij stierf aan een slepende ziekte. Hij schilderde en maakte zijden prints nadat hij met filmen was gestopt.

