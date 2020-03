De Amerikaanse acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de acteur bekendgemaakt via Twitter.

Het echtpaar verblijft in Australië voor filmopnames en voelde zich niet goed. Uit testen bleek dat ze het longvirus hebben opgelopen.

De twee verblijven in isolatie in een ziekenhuis aan de Gold Coast in het oosten van het land. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de staat Queensland bekendgemaakt.

Hanks is in Australië voor de opnames van de Elvis Presley-biopic waarin hij de rol van Colonel Parker op zich neemt. De film wordt geregisseerd door Australiër Baz Luhrmann.

Studio Warner stuurde woensdag een persbericht uit dat het had ontdekt dat 'iemand' die betrokken was bij het filmproject het coronavirus had. Niet veel later maakte Hanks bekend dat hij is besmet.

