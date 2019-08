De Amerikaanse acteur Peter Fonda, die bekendheid verwierf met zijn rol in de cultfilm 'Easy Rider' uit 1969, is vrijdagochtend thuis op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn entourage bekendgemaakt.

'Het is met diepe droefheid dat we het nieuws delen dat Peter Fonda is overleden', verklaarde een woordvoerder van de familie. De acteur stierf thuis in Los Angeles omringd door familie. Hij overleed aan de gevolgen van longkanker.

'In een van de meest trieste momenten in ons leven, vinden we niet de gepaste woorden om de pijn in ons hart te verwoorden. We vragen om onze privacy te respecteren', klonk het nog. 'Op het moment dat we rouwen om deze lieve en minzame man, hopen we ook dat iedereen zijn ontembare geest en liefde voor het leven viert.'

Fonda komt uit een acteursfamilie. Hij is de zoon van Herny, de broer van Jane en de vader van Bridget Fonda.