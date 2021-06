De Amerikaanse acteur Ned Beatty, die zijn debuut maakte in Deliverance en later te zien was in onder meer Nashville en Network, is zondag overleden. Hij werd 83 jaar.

Beatty had tientallen film- en televisierollen op zijn naam staan. Hij werd genomineerd voor een Oscar voor zijn werk in Network (1976), een Golden Globe voor zijn rol in Hear my Song (1991) en twee Emmy's voor de series Friendly Fire (1979) en Last Train Home (1990). In 2010 ging de acteur op voor een MTV Award: hij kwam toen in aanmerking voor de prijs voor beste schurk voor zijn stemrol als Lots-O'-Huggin' Bear in Toy Story 3. In Superman (1978) en Superman II (1980) was Beatty te zien als Otis, de handlanger van Lex Luthor.

Ned Beatty, Who Made Quite the First Impression in ‘Deliverance,’ Dies at 83 (Report) https://t.co/sIwh4JfGE6 — The Hollywood Reporter (@THR) June 13, 2021

De acteur kreeg vaak de vraag of hij familie was van Warren Beatty. Dat was niet het geval, maar Ned grapte in interviews graag dat Warren 'een buitenechtelijke oom' van hem was.

Beatty had tientallen film- en televisierollen op zijn naam staan. Hij werd genomineerd voor een Oscar voor zijn werk in Network (1976), een Golden Globe voor zijn rol in Hear my Song (1991) en twee Emmy's voor de series Friendly Fire (1979) en Last Train Home (1990). In 2010 ging de acteur op voor een MTV Award: hij kwam toen in aanmerking voor de prijs voor beste schurk voor zijn stemrol als Lots-O'-Huggin' Bear in Toy Story 3. In Superman (1978) en Superman II (1980) was Beatty te zien als Otis, de handlanger van Lex Luthor. De acteur kreeg vaak de vraag of hij familie was van Warren Beatty. Dat was niet het geval, maar Ned grapte in interviews graag dat Warren 'een buitenechtelijke oom' van hem was.