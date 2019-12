De Amerikaanse acteur Danny Aiello is niet meer. Aiello reeg in zijn carrière enkele mooie films aan elkaar zoals The Godfather: Part II, Do The Right Thing en Moonstruck.

De Amerikaanse acteur Danny Aiello is op 86-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Aiello is vooral bekend van zijn vele bijrollen in films, zoals The Godfather: Part II (als maffioso Tony Rosato), Do The Right Thing, Once Upon a Time in America en Moonstruck. Voor zijn rol als Sal, de eigenaar van een pizzarestaurant, in Do The Right Thing van Spike Lee kreeg hij een Oscar- en een Golden Globe-nominatie.

Aiello was ook te zien in de videoclip voor Madonna's Papa Don't Preach. Zelf had hij ook een bescheiden muzikale carrière en bracht hij enkele bigbandalbums uit.

In totaal acteeerde Aiello in meer dan honderd films te zien. Zijn laatste film, The Italy boys, moet volgend jaar in de bioscoop verschijnen.