Geen Fast & Furious zonder autoachtervolgingen. Of tankachtervolgingen. Of duikbootachtervolgingen. Of jachtachtervolgingen, zoals in 2 Fast 2 Furious. Daarin wordt Monica (Eva Mendes), een undercoveragente op wie Brian (Paul Walker) een oogje heeft, door een Argentijnse drugsbaron gevangengehouden op een luxejacht. Uiteraard wil Brian haar redden. De beste manier om dat te doen is blijkbaar door met zijn auto (een kaduke 1969 Yenko Camaro, om precies te zijn) van een pier te rijden terwijl zijn kompaan Roman (Tyrese Gibson) 'show him some Dukes of Hazzard shit!' roept. De auto landt ietwat onzacht maar netjes op het jacht. Roman denkt even dat hij zijn arm gebroken heeft, maar gelukkig dragen de twee hun autogordels. Brian schiet de drugsbaron neer, waarna Monica hem overmeestert. Brian en Roman stappen uit de auto. Niets aan de hand. In Fast Five besteedt de bende heel veel tijd aan de uitwerking van een realistisch plan voor een overval. Omdat het nu eenmaal om Fast & Furious gaat, besluit men alsnog te kiezen voor een volstrekt absurd alternatief. Dom (Vin Diesel) en Brian vallen een politiekantoor binnen, trekken met hun Dodge Chargers en enkele kabels een gigantische kluis uit de muur en racen vervolgens mét de brandkast door de straten van Rio de Janeiro. Onderweg kegelen ze politiewagens, verkeerslichten en een bankkantoor omver. Veel last ondervinden ze daar zelf niet van. The Fate of the Furious, de vorige Fast & Furious, sloeg sowieso al nergens op, maar het einde had niemand zien aankomen. De actiehelden racen over Siberisch ijs terwijl ze worden achtervolgd door een nucleaire onderzeeër, die bovendien raketten op hen afvuurt. Roman belandt even met zijn Lamborghini in het water en zinkt, maar wordt gered door Tej (Ludacris). Waarna hij op een afgerukte autodeur over het ijs glijdt en enkele vijanden neerschiet. Intussen gaat de achtervolging verder. Even lijkt er geen uitweg meer en raken de anders zo koelbloedige helden in paniek. Tot überpapa Vin Diesel 'this is for my son!' roept, met zijn auto de lucht in vliegt en de onderzeeër opblaast. Uiteraard. Mocht u er nog aan twijfelen: Fast & Furious neemt het niet zo nauw met de werkelijkheid. Dat wordt nog maar eens duidelijk in Fast & Furious 6, waarin de helden minutenlang over een wel heel lange landingsbaan racen. (Volgens berekeningen van Vulture zou die 46,395 kilometer meten. Ter info: de langste landingsbaan ter wereld strekt zich uit over 12 kilometer.) Uiteindelijk rijden ze met hun wagens een vrachtvliegtuig binnen. Helaas ontploft dat. Dom kan op het nippertje uit de neus van het brandende toestel rijden, waarna hij rustig uit de vlammen komt gewandeld. Zijn vrienden, die intussen op het einde van de belachelijk lange landingsbaan staan geparkeerd, knikken goedkeurend. Furious 7 pakt uit met auto's aan parachutes en Vin Diesel die met een dure wagen van de ene wolkenkrabber naar de andere springt. Voor de indrukwekkendste stunt moet u echter bij Dwayne Johnson alias The Rock zijn. Zijn personage Hobbs ligt zowat de hele film gefrustreerd in een ziekenhuisbed met een arm in het gips na een doodssprong uit een exploderend gebouw. Wanneer hij door het ziekenhuisraam merkt dat er een bloedbad plaatsvindt in de stad, staart hij een tijdje bezorgd voor zich uit en zegt vervolgens: 'Daddy's gotta go to work.' Waarna hij zijn armspieren opspant tot het gips in stukken uit elkaar vliegt en de wereld gaat redden. Typisch Hobbs. Volgens orthopedisch chirurgen is dat van dat gips volstrekt onmogelijk. De makers, maar dat had u vast al geraden, trekken zich daar niets van aan.