5 popsterren die flopten op het witte doek

Rita Ora in Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey (2015) had de filmdoorbraak van de Britse popster Rita Ora moeten worden. Mia Grey, de geadopteerde zus van meneer Grey, is immers een vrij aanwezig personage in de boekenreeks. Tijdens de promocampagne mocht Ora dan ook her en der haar visie op de rol verkondigen. Er werden bepaalde verwachtingen geschept. Die werden niet ingelost. Rita Ora is zo'n negentig seconden te zien in de film. Haar dialogen bestaan uit vier zinnetjes, waaronder eentje in onverstaanbaar Frans.





Michael Jackson in Men in Black 2

Michael Jackson was helemaal van zijn melk na het zien van Men in Black. Hij nam zelfs contact op met regisseur Barry Sonnenfeld om hem te vertellen hoe hij na een vertoning in Parijs alleen in de bioscoopzaal was achtergebleven om een potje te huilen. Sonnenfeld moest hem uitleggen dat Men in Black een komedie was. Desondanks stelde Jackson zichzelf kandidaat voor Men in Black II (2002). Daarin speelt hij Agent M, een geheimzinnige agent die vooral in het leven lijkt geroepen om Jackson een cameo te geven.





50 Cent in All Things Fall Apart

Dertig kilo viel 50 Cent af voor zijn rol in All Things Fall Apart (2011). Daarvoor overleefde hij op een dieet van louter vloeistoffen. En dat allemaal om een geloofwaardige kankerpatiënt neer te zetten. Dat die patiënt ook een prille twintiger en beloftevolle atleet moest zijn, was minder van belang voor de toen 36-jarige rapper. 50 Cent zou dankzij zijn fysieke beproevingen eindelijk serieus worden genomen als acteur. All Things Fall Apart kreeg amper aandacht en versaste meteen naar de videotheek. Een van de drie recensies op Rotten Tomatoes noemt de film 'hilarisch'. Dat was niet wat 50 Cent voor ogen had.





Britney Spears in Crossroads

It's Britney, bitch! De oerkazige roadmovie Crossroads (2002) werd gemaakt om te cashen. Het resultaat is een chickflick over vriendschap, ontluikende seksualiteit, tienerzwangerschap, ouderconflicten en vooral die ene film met Britney Spears. Hoewel critici de film met de grond gelijkmaakten, haalde hij wereldwijd meer dan zestig miljoen dollar binnen. Zoe Saldana en Taryn Manning, de twee andere hoofdactrices, toonden achteraf met Star Trek, Avatar en Orange Is the New Black dat ze meer in hun mars hadden. Spears bleef nadien wijselijk weg van de filmindustrie.





Billy Ray Cyrus in Mulholland Drive

David Lynch luisterde toevallig naar deze countryzanger toen hij zich bedacht: 'Hey, dat is Gene de zwembadpoetser!' Zo kreeg Billy Ray Cyrus een rol in de surrealistische filmparel Mulholland Drive (2001). Als Gene de zwembadpoetser deelt Cyrus het bed met de vrouw van regisseur Adam Kesher (Justin Theroux). Zelfs naar Lynch-normen levert dat rare beelden op. Cyrus duidde Lynch achteraf aan als bron van alle kwaad. Dankzij Mulholland Drive kregen hij en dochter Miley namelijk een rol in de dramafilm Doc. Waarna Miley Cyrus een kindsterretje werd en volgens vaderlief het verkeerde pad op raakte. 'Zonder David Lynch was Miley nooit Hannah Montana geworden.'