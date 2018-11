5 films over Robin Hood die (niet) in de roos schoten

Herlees hier het verslag van ons bezoek aan de set van de nieuwe Robin Hood: 'Sprookjes herkauwen interesseert me geen fuck.'

The Adventures of Robin Hood (Michael Curtiz & William Keighley, 1938)

De flamboyantste aller men in tights blijft Errol Flynn. Alle volgende adaptaties lijken slechts ripoffs van deze swashbuckler uit Hollywoods gouden tijdperk. Beroemde scènes te over, zoals die waarin Hood met een hert in de nek voorbij enkele fascistoïde wachters wandelt, of die waarin hij met zijn pijl die van zijn tegenstanders doorklieft op een toernooi.





Robin and Marian (Richard Lester, 1976)

Sean Connery portretteert Robin Hood als een moegestreden reumalijder die van de kruistochten terugkeert om zijn relatie met Marian (Audrey Hepburn) opnieuw op de rails te krijgen. Die heeft zich na een zelfmoordpoging opgesloten in een klooster. Die behoorlijk zwartgallige insteek kon niet iedereen bekoren. Al helemaal niet omdat Robin en Marian op het einde zelfmoord plegen. Desalniettemin: een behoorlijk onderschatte parel.





Robin Hood: Prince of Thieves (Kevin Reynolds, 1991)

Kevin Costner incarneert de Britse volksheld met een nektapijt en doet een vergeefse poging om met een Brits accent te spreken. Een aanslag op de goede smaak vooral, deze melige zondagnamiddagfilm-voor-de-hele-familie, met dank ook aan de irritante titelsong van Bryan Adams. Zorgt wel voor enig vermaak: de betreurde Alan Rickman als de extravagante sheriff.





Robin Hood: Men in Tights (Mel Brooks, 1993)

Na satires op westerns (Blazing Saddles), horrorfilms (Young Frankenstein) en Star Wars (Spaceballs), stak Hollywoods flauwste plezante Mel Brooks de draak met de Prince of Thieves. Gevolg: een opeenstapeling van Monty Python-achtige gags die niet altijd even raak schieten. Zo zijn de Merry Men een zootje rappende zwarten in kousenbroeken en broeder Tuck (bijrol van Brooks zelf) werd Rabbi Tuckman gedoopt.





Robin Hood (Ridley Scott, 2010)

Jaren duurde het voor Ridley Scott en Russell Crowe hun Gladiator-met-pijl-en-boog uit de startblokken kregen. Het resultaat is een onsamenhangende, pretentieuze ontstaansgeschiedenis met hier en daar een spectaculair geënsceneerde veldslag, met een veel te ruwe Russell Crowe die zijn vertolking uit Gladiator dunnetjes overdoet.