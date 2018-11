5 fantastische films uit het oeuvre van Nicolas Roeg

1. PERFORMANCE (1970)

Roeg debuteerde met een van de grootste Britse cultfilms uit de jaren zeventig, die jarenlang op de plank bleef liggen omdat Warner er geen raad mee wist. James Fox is de voortvluchtige gangster die onderduikt in een barok huis in Notting Hill, waar hij meegezogen wordt in het psychedelische en seksueel ambivalente wereldje van een rockster (Mick Jagger in grote doen). De versplinterde vertelling en de complexe caleidoscopische beeldenstroom verraden al meteen Roegs unieke stijl.





2. WALKABOUT (1971)

Twee kostschoolkinderen van wie de vader zelfmoord pleegde in de Australische outback, banen zich met de hulp van een jonge Aboriginal een weg naar de bewoonde wereld. Roeg speelt op een briljante manier met visuele contrasten tussen wildernis en beschaving, blanke en inheemse cultuur, onschuld en seksueel ontwaken.





3. BAD TIMING (1980)

Roegs associatieve beeldentaal bereikt een hoogtepunt in dit tragische liefdesverhaal waarin de ongeremde passie van een psychiater (Art Garfunkel) voor een neurotische jonge vrouw (Theresa Russell) gaandeweg transformeert in een huiveringwekkend psychodrama, spelend in het Wenen van Freud en Klimt.





4. EUREKA (1984)

Gene Hackman als een goudzoeker wiens hartenwens -- schatrijk worden -- in vervulling gaat. Wat veeleer een vloek dan een zegen blijkt in dit labyrintisch moordraadsel, opgezet als een weelderige hommage aan Orson Welles' Citizen Kane.





5. THE WITCHES (1990)

Intens cinematografische herschepping van een prachtig sprookje van aartsverteller Roald Dahl. Met Anjelica Huston als opperheks die tijdens een congres in een klein Engels kuststadje een gruwelijk plan ontvouwt om alle kinderen in muizen te veranderen.