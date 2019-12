Brangelina is officieel einde verhaal, maar op het witte doek maakte Brad Pitt een glorieuze comeback.

Een dik jaar geleden was Brad Pitt nog passé, een uitgerangeerde A-lister die verliefd was geraakt op de fles, een vader die in een dronken bui zijn oudste zoon op een privévlucht een pak voor de broek had gegeven. Dat laatste was de druppel voor Angelina Jolie. Brads explosieve karakter en zijn drankverslaving waren volgens haar en de boekskes een gevaar geworden. In 2016, twee jaar na hun huwelijk, besloot Brangelina er een punt achter te zetten. Hollywood was zijn koning...