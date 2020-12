'Ewa drerrie' is het Kinderwoord van het Jaar 2020 geworden. Vlaamse kinderen verkozen het via Ketnet tot hun favoriete woord van het voorbije jaar. Het Tienerwoord van het Jaar werd 'simp'.

Met 37,08 procent van de stemmen werd 'ewa drerrie' de overtuigende winnaar, gevolgd door 'yeet' met 23,8 procent en 'viben' met 9,12 procent. 'Ewa drerrie' betekent: 'hé gast'.

'De keuze voor "ewa drerrie" laat zien dat kinderen één grote diverse en inclusieve groep vormen', zegt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT. 'Kinderen pikken woorden en uitdrukkingen van elkaar op en breiden zo de Nederlandse omgangstaal uit met taalelementen uit de hele wereld.'

Het woord werd door de Ketnetters verkozen uit een shortlist van vijf woorden. De andere vier genomineerde woorden zijn 'rip' ('over en uit', 'ziet er niet goed uit', 'dood'), 'idk' ('I don't know,' 'ik weet het niet'), 'yeet' ('joepie', uitroep van blijdschap, ook Tienerwoord 2019) en 'viben' ('dansen', 'overeenkomen').

Karrewiet

Karrewiet, het kinderjournaal van Ketnet, ging voor de tiende keer op zoek naar het Woord van het Jaar. Vorig jaar won 'karma', dat wil zeggen 'alles wat we doen, denken of zeggen, komt uitendelijk weer bij onszelf terug'. De vorige kinderwoorden van het jaar waren 'boeie' in 2018, 'ewa ja' in 2017, 'dab' in 2016, 'beire' in 2015, 'OMG' in 2014, 'yolo' in 2013, 'kingsize' in 2012 en 'boeieeeuh! ' in 2011.

Het VRT-nieuwskanaal voor jongeren nws.nws.nws ging voor de tweede keer op zoek naar het Tienerwoord van het Jaar. Die eer ging dit jaar naar 'simp', dat het haalde met 29,42 procent van de stemmen, gevolgd door 'periodt' met 26,08 procent, 'kaas' met 19,2 procent, 'sus' met 14,29 procent en ten slotte 'no cap' met 11, 01 procent.

TikTok

'Simp' is een benaming voor iemand die veel te veel doet voor iemand die hij leuk vindt. Het woord is populair geworden door TikTok en TikTok-trends als Simpnation. Simp volgt 'yeet' ('joepie') op als Tienerwoord van het Jaar.

'Dit laat zien hoe groot de invloed van sociale media op het taalgebruik van jongeren is', zegt Hendrickx. 'Door de sociale media vindt Amerikaans "urban slang" makkelijk zijn weg naar de jongerentaal elders in de wereld. Het woord was dertig jaar geleden al populair bij Amerikaanse rappers, en nu begint het aan een tweede leven.'

'Simp' werd gekozen uit een shortlist van vijf woorden. De vier andere zijn 'sus' (komt van game Among us, 'verdacht'), 'periodt' (gebruikt aan het eind van een zin, als je je punt gemaakt hebt. 'dt' om verwarring met 'period' te vermijden), 'no cap' ('ik lieg niet', 'gene zever', komt oorspronkelijk van hiphop-lyrics) en 'kaas' ('da's klote!', 'Balen!', 'WTF!' ).

