Eminem kan nog altijd voor controverse zorgen. De rapper ging op zijn knie zitten tijdens de pauze van de Super Bowl. Dat is de finale van het American Football-seizoen in de VS. Dit jaar waren er voor het eerst hiphop optredens. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar en Mary J.Blige stonden op het podium. De kniebuiging wil symbolisch racisme en politiegeweld aankaarten.

De Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals streden zondagavond (lokale tijd) in het SoFi-stadion van de Rams in Inglewood (Californië) om de Super Bowl. Countryzangeres Mickey Guyton zorgde voor de aftrap al voor een eerste kippenvelmoment door het Amerikaanse volkslied te brengen. De ...

De Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals streden zondagavond (lokale tijd) in het SoFi-stadion van de Rams in Inglewood (Californië) om de Super Bowl. Countryzangeres Mickey Guyton zorgde voor de aftrap al voor een eerste kippenvelmoment door het Amerikaanse volkslied te brengen. De Super Bowl is een spektakel waar een groot deel van de 100 miljoen kijkers in de VS nog meer naar uitkijkt dan de wedstrijd zelf. Tijdens de halftime-onderbreking konden de toeschouwers en kijkers thuis dus genieten van een portie 'westcoasthiphop' van Dr. Dre en Snoop Dogg, gevolgd door onder andere Mary J. Blige en Kendrick Lamar. Het spreekwoordelijke dak ging er pas echt af toen Eminem ten tonele verscheen en onder begeleiding van Dr. Dre "Lose Yourself" zong.Tijdens dat optreden maakte rapper Eminem een knieling. Met die geste wil men meestal onrecht op basis van ras en politiegeweld aankaarten. Op 1 september 2016, voor het begin van een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Los Angeles Chargers, ging quarterback Colin Kaepernick van de San Francisco 49'ers tijdens het volkslied op één knie zitten. Volgens New York Times en Rolling Stone had de National Football League verboden dat de rappers dit nu ook zouden herdoen..Voor de Super Bowl werd de capaciteit van het stadion verhoogd naar 100.000 toeschouwers. Gemiddelde prijs voor een ticket: 6.500 dollar. Aan de rust leidden de Rams trouwens met 13-10, bericht Belga.