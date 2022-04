De Foo Fighters hebben zondag, een week na het plotse overlijden van drummer Taylor Hawkins, drie Grammy Awards gewonnen. De Grammy's zijn zowat de belangrijkste prijzen uit de muziekindustrie

De Amerikaanse rockband ging met een beeldje aan de haal in de categorie beste rockalbum ('Medicine at Midnight'), beste rocksong ('Waiting on a War') en beste rockoptreden ('Making a Fire'). Presentator Jimmy Jam drukte tijdens de 'Grammy premiere ceremony', een kleinere uitreiking voorafgaand aan de grote show, zijn medeleven uit aan de nabestaanden van Hawkins.

De rockband, die de afgelopen jaren al twaalf Grammy's in de wacht sleepte, maakte vorig weekend bekend dat Hawkins op 50-jarige leeftijd is overleden. Zijn dood kwam onverwacht, de band zat midden in een toer door Zuid-Amerika. Eerder deze week lieten Foo Fighters al weten alle concerten die voor de komende tijd gepland stonden te annuleren en niet te zullen optreden op de Grammy Awards.

