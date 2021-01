Mary McCartney, dochter van ex-Beatle Paul McCartney, maakt een documentaire over de legendarische Abbey Road Studios in Londen. In die opnamestudio's kwamen albums van onder meer The Beatles, Pink Floyd en Aretha Franklin tot stand.

In de film met de titel If These Walls Could Sing zullen verschillende wereldsterren getuigen over hun ervaringen in de muziekstudio, die negentig jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. 'Ik wilde al lang het verhaal van deze historische plaats vertellen', zegt Mary McCartney. 'Sommige van mijn vroegste herinneringen als kind spelen zich af in Abbey Road.' John Battsek zal de documentaire produceren. De muziekstudio is bij het grote publiek vooral bekend omdat The Beatles er in de jaren zestig hun platen opnamen. Het voorlaatste studioalbum van de Fab Four kreeg in 1969 ook de naam Abbey Road mee. Op het zebrapad aan die studio werd de iconische hoesfoto van dat album genomen. (Belga)