De Britse hardrockband Deep Purple heeft een 21ste studio-album ingeblikt, zo hebben meerdere muziekwebsites dinsdag bericht op gezag van een cryptische post vanwege zanger Ian Gillan op sociale media.

Purple heeft blijkbaar in het Amerikaanse Nashville een nieuw album ineengetimmerd, opnieuw met de hulp van topproducer Bob Ezrin die met de groten der rock zoals Pink Floyd heeft gewerkt en die ook van de partij was op het vorige album van Gillan en co. Daterend uit 2017 heet het 'Infinite'. Veel details omtrent het nieuwe werkstuk zijn er niet. Wel is geweten dat de groep volgend jaar met de Blue Oyster Cult zal touren in het Verenigd Koninkrijk.

Het eerste album van Deep Purple, 'Shades of Deep Purple' dateert van 1968. De huidige bezetting bestaat uit zanger Ian Gillan, gitarist Steve Morse, bassist Roger Glover, drummer Ian Paice en toetsenist Don Airey. Paice is het enige overlevend lid van de line-up die het debuutalbum heeft gemaakt.