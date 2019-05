De cultuurtips van kunstenares Sofie Muller: 'Alessandro Baricco bespreken bij mijn thuis'

In de Antwerpse galerie Geukens & De Vil loopt vanaf 16 mei de expo Over My (Dead) Body, waarin de Gentse kunstenares Sofie Muller postuum de dialoog met Femen-medeoprichtster Oksana Sjatsjko aangaat.

