Met zijn door hiphop ingegeven tekeningen en animaties bedient Robin Velghe, kind van de West-Vlaamse nederzetting Lendelede, klanten als Anderson Paak, Bruno Mars en Wiz Khalifa.

Robin Velghe: Ik ben net klaar met de visualizer bij een remix van Please Me, dat nummer van Bruno Mars en Cardi B. De week daarvoor heb ik voor Apple Music een cover voor een dynamische playlist gemaakt. En nu staan er visuals op de planning voor een Amerikaan die net als Anderson Paak binnen de hiphop en r&b zijn eigen stijl heeft, maar wiens naam ik helaas nog niet mag noemen. Het gaat hard, ja.

Onder je pseudoniem Rhymezlikedimez werk je niet alleen in opdracht: je popart was al te zien in expo's in Miami en Palm Beach, Florida.

Velghe: Popart is inderdaad de term die ik gebruik om aan mijn ouders uit te leggen hoe je met werk voor covers, merchandise of clips de stap naar de kunstwereld kunt zetten. (lacht) Ik ben nu bezig met zeefdruk, maar zodra ik tijd heb, ga ik ook weer schilderen.

Noem eens een andere tekenaar uit de urbanscene voor wie je je petje afneemt.

Velghe: Gangster Doodles, een illustrator uit Canada die net als ik hiphop- en cultfiguren tekent. Alleen doet hij dat op post-its. Vorig jaar heeft hij zo een heel mooi vormgegeven boek uitgebracht. Heel recent verscheen van hem zelfs een verzamelplaat, Gangster Music Vol. 1, waarvoor artiesten als Kaytranada en Jonwayne elk een onuitgegeven nummer hebben afgestaan. Een cool en gedurfd verlengde van zijn brand. Zeker een richting die ik ook uit wil.

Hiphop lijkt je levensadem te zijn.

Velghe: Ik hou ook van andere genres, hoor. Mijn favoriete artiest is Frank Ocean, geen pure hiphopper. Het voorbije jaar heb ik veel naar oude soul geluisterd: Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Ann Peebles... Vooral Al Green vind ik ongelofelijk goed. Bij hem voel ik dat er een ziel in zit: die stem en melodieën komen van een oprechte plaats. Ik ben ook een grote fan van Kanye West, en zo ben ik terechtgekomen bij Dissect, een podcast op Spotify die per seizoen het werk van één muzikale artiest uitspit op zoek naar betekenissen en motieven. Met West, Frank Ocean en Kendrick Lamar zijn er nu al drie seizoenen gemaakt.

Als je niet achter je scherm zit, ben je nog vaak op een skateboard te vinden. Spike Jonze, Glenn E. Friedman, Ed Templeton: in veel skaters blijkt een artiest te schuilen.

Velghe: Omdat het een vrije sport is, zonder regels of vaste uren. Ik heb onlangs een film gezien waarvan ik al op voorhand wist dat ik hem goed zou vinden: Mid90s. Geschreven en geregisseerd door Jonah Hill, de acteur die onder andere in The Wolf of Wall Street en Superbad heeft gespeeld. Het is een coming-of-age over skatende jongeren die hun plek proberen te vinden naast hun familie, waarin het niet goed botert. Prachtig gefilmd in het oude 4:3-formaat in plaats van widescreen, om nostalgische redenen. Ik ben zelf ook opgegroeid in een skatepark. Als je dat van Lendelede tenminste zo kon noemen. (lacht)