De cultuurtips van Black Mamba: 'James Blake mogen ze op mijn begrafenis draaien'

Voor wie uit de lucht komt vallen: tussen acht en tien rol je zo veel mogelijk horenswaardige hiphop, afrobeats, grime, tropical vibes en r&b uit.

Noonah Eze: Tot voor kort was ik grafisch ontwerper maar nu heb ik mijn fulltimebezigheden als dj, zowel voor Studio Brussel als op events. Ik vind het ook leuk om zelf feestjes op poten te zetten, met alles wat daarbij komt kijken: de line-up kiezen, mensen zoeken voor vestiaire en kassa, het grafisch ontwerp, natuurlijk... In Sint-Niklaas heb ik al een tijdje mijn Mamba Nights in De Casino. Nu ik naar Brussel verhuisd ben, werk ik ook hier aan een nieuw concept - kleiner, meer underground.

En tussendoor nog tijd gevonden om ons je culturele vondsten aan de hand te doen, waarvoor dank.

Eze: Onlangs ben ik naar Mousganistan geweest, de fototentoonstelling van Mous Lamrabat die nu in Sint-Niklaas loopt. Daarin belicht hij als Marokkaan die in Vlaanderen woont dat samenkomen van verschillende culturen, op een schrijnende maar ook grappige manier. Als je binnenkomt, zie je in het groot op het raam staan: 'Alle Marokkanen moeten terug naar Turkije.' (lacht) Hij heeft ook een reeks waarin hij spot met pronkzucht. Dan plakt hij een Gucci- of Pradalogo op een boerka die overduidelijk níét Gucci of Prada is.

Hoe komt iemand die weinig leest op een boekpresentatie in de Vooruit terecht?

Eze: Zien passeren op Facebook! Een aankondiging van een evenement lees ik sneller dan het nieuws dat er een boek is uitgekomen. Het was de presentatie van Zwart, een bundel kortverhalen van negentien zwarte auteurs, onder wie Dalilla Hermans. Zonder gemeenschappelijk thema, maar juist met veel invalshoeken. Het mooie eraan is dat het geen typisch boek over racisme is. De verhalen zijn op zich heel mooi. Het uitgangspunt was veeleer: het is raar dat zo weinig zwarte mensen Nederlandstalige boeken schrijven.

We naderen je kernactiviteit met een Netflix-docureeks.

Eze: Rapture is een serie over hiphopartiesten waarbij elke aflevering focust op één naam. De eerste vond ik de leukste, die met Logic, een rapper die ik niet echt volgde. Maar door zijn achtergrond te leren kennen, vind ik zijn muziek veel leuker. Op het gehoor zou je denken dat hij zwart is, maar hij is wit. Wat ik bijvoorbeeld al niet doorhad. (lacht)

Tot slot, zodat je het bondig moet houden: muziek!

Eze: Ja, daar kan ik superveel over vertellen. Ik probeer goed mee te zijn, wat betekent dat ik elke vrijdag - de dag waarop de meeste platen verschijnen - constant aan het downloaden ben om mijn show voor te bereiden. Heel goed vind ik Assume Form van James Blake. Hij heeft een heel specifieke sound, die hij op die nieuwe plaat combineert met rap. In het nummer Mile High bijvoorbeeld, met Travis Scott. Zó mooi, ik word er emotioneel van. Niet dat ik er al mee bezig ben, maar dat mogen ze op mijn begrafenis draaien.