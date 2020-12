Serieus. Er zijn Baby Yoda-sokken, Baby Yoda-knuffels, Baby Yoda-kerstballen, Baby Yoda-legodozen, Baby Yoda-juwelen, Baby Yoda-diademen, Baby Yoda-lippenbalsem, Baby Yoda-sneakers, Baby Yoda-dingen-om-op-het-uiteinde-van-een-pen-te-zetten en 'Baby Yoda aan boord'-stickers. Het is erover.

1. De debuutplaat van Kate Bush

'De Billie Eilish van 1978.'

...

'De Billie Eilish van 1978.' Ze werd gecoverd door Eefje de Visser, Fiona Apple refereerde aan Running up That Hill, Lous and the Yakuza deed haar video van Wuthering Heights na, Big Boi van Outkast alludeerde op een samenwerking, Grimes zette haar in haar playlist en ze zat prominent in Andy Sambergs Palm Springs. Ze mag dan verdwenen zijn, Kate Bush was weer overal dit jaar. Een goed moment dus om een tweedehands exemplaar van haar debuutplaat, gemaakt toen ze 19 was, onder de kerstboom te leggen. (Al weten kenners dat Hounds of Love de betere plaat is.) Tweedehands. Niet de film. Niet de serie. Niet het game. Het bóék.Nu Denis Villeneuves verfilming met een jaar is uitgesteld, heeft u tijd om de oorspronkelijke scifiklassieker van Frank Herbert te lezen. Lang zult u niet hoeven te zoeken naar een exemplaar, maar The Folio Society, gespecialiseerd in prachtige edities, heeft een geïllustreerde uitgave die behalve heel erg duur ook heel erg mooi is. Verkrijgbaar via foliosociety.com. 89,10 euro. Bananenschil niet bijgeleverd.Omdat kinderen hebben nog altijd het beste excuus is om speelgoed voor jezelf te kopen: Mario Kart Live: Home Circuit is een tastbare Mario-op-afstandsbediening waarmee u door uw living kunt racen. Het parcours maak je zelf. Met je Switch kun je de kart besturen, via augmented reality worden op het schermpje de goomba's erbij getoverd. Meer een verbluffende demo dan een goede game, laten wij ons vertellen, maar ach ja. Verkrijgbaar in uw speelgoedwinkel. 99,99 euro. Mét antiagingformule.Pharrell Williams heeft een gezichtsverzorgingslijn uitgebracht onder de naam Humanrace. Geen bijzonder nieuws, ware het niet dat Pharrell 47 is, er uitziet alsof hij 23 is en het internet al een decennium claimt dat Pharrell, samen met Paul Rudd (51), Keanu Reeves (56) en Jennifer Lopez (51), tot de club van Mensen Die Niet Lijken Te Verouderen behoort. U begrijpt: dat zal snel uitverkopen. Verkrijgbaar via humanrace.com. 83,48 euro. Omdat niet iedereen op het plafond kan spelen.Sinds de release van The Queen's Gambit, Netflix' meestbekeken miniserie aller tijden, is de verkoop van schaakborden afhankelijk van de bron verdubbeld tot vertienvoudigd. (Dat mensen naar de reeks kijken en 'kan ik ook' denken, zegt vooral veel over hoe we onszelf zien, maar dat terzijde.) Als geld geen gebrek is, raden we u een reproductie van de Dubrovnik 1950 aan, het favoriete schaakspel van de legendarische Bobby Fischer, op wie de reeks losjes gebaseerd is. Verkrijgbaar via dubrovnikchess.com. 307,95 euro. Voor uw creatieve nonkel die altijd T-shirts van The National draagt.In How to Write One Song wil Jeff Tweedy, frontman van Wilco, u zover krijgen om één liedje te schrijven. Deels een how-to-gids, deels beschouwingen over songschrijven zelf. Zelf zijn wij nooit aan de bridge geraakt, maar laat dat uw pret niet bederven. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Random House USA, 18,99 euro. Woooooo... Ooo... Wooooo...Het is onopgemerkt voorbijgegaan, maar de theremin, het instrument dat het begin van de elektronische muziek (en fifties-ruimtefilmsoundtracks) inluidde, is dit jaar honderd geworden. Bij wijze van ode heeft Moog een limited edition uitgebracht onder de naam Claravox Centennial. Onduidelijk waar hij hier te verkrijgen is, maar hij kost dan ook 1650 euro. Laten we een kat een kat noemen: niemand zal dat echt kopen. Verkrijgbaar via moogmusic.be. 1650,00 euro. Van abbo tot zip.Een pokoe is een liedje, doekoe is geld, een kil is een jongen en mattie komt van het Surinaamse mati. Rapper Soortkill van het Amsterdamse hiphopcollectief Smib heeft een verklarend woordenboek uitgebracht van de Nieuw-Nederlandse straattaal die via YouTube en de rapwereld ook de grens met Vlaanderen is overgestoken. Hoeft u niet meer te doen alsof u weet waar Lil Kleine en Snelle het over hebben. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Uitgeverij Pluim, 19,99 euro. Om uw innerlijke Kevin Janssens te voeden.VTM heeft een zwarte hoody met opschrift 'Don't Talk To Me' in de aanbieding, de trui die de zangers uit The Masked Singer tijdens de productie moesten aandoen om te allen tijde anoniem te blijven. Het perfecte cadeau voor fans van het programma én voor antisociale introverten. Verkrijgbaar via shop.vtm.be. 40,00 euro. Bill Murray moet u erbij denken.In 2017 begon @accidentallywesanderson op Instagram foto's te verzamelen van locaties die eruitzien alsof ze uit een film van Wes Anderson komen. Denk: symmetrie, pasteltinten, vergane grandeur en mysterieuze knulligheid. Een miljoen volgers later is er nu een boek met 200 gebouwen, straten en kampeertenten, samengesteld uit 15.000 inzendingen van over de hele wereld. Ter info: in ons land moet u voor dat Abusievelijke Wes Anderson-gevoel in Zwembad Van Eyck in Gent, Zwembad Veldstraat in Antwerpen of Château Malou in Woluwe zijn. Verkrijgbaar via uw boekhandel. 26,99 euro. Everybody!De hits, de danspasjes, de wenende fans, de wuivende witte broeken. Journaliste Maria Sherman neemt u in Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS mee op een socioculturele trip langs The Jackson 5, Backstreet Boys, NSYNC, One Direction, Brockhampton en BTS. 'Als de geschiedenis geschreven wordt door de winnaars, dan wordt de muziekgeschiedenis geschreven door rockrecensenten. En die houden doorgaans niet van boybands', aldus Sherman. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Running Press, 23,99 euro. Legaal, hoor. Denken we toch. Allee. Wacht. Is dat legaal?Het kan raar lopen: nu Alice Cooper chocolademelk heeft uitgebracht en Cradle of Filth een theelijn is gestart, pakt Sigur Rós, toch niet de mínst seutige groep in onze platenkast, uit met twee oplossingen op basis van cannabidiol, een afgeleide van cannabis die zich in de medicinale sfeer situeert. Wake moet uw energie boosten, terwijl Sleep u helpt bij het slapen. Over het natuurlijke effect van Sigur Rós op de slaapverwekking wordt niets vermeld. Verkrijgbaar via sigurros.com. 48,00 euro. Soundtrack van het jaar. Game van het jaar.Omdat wij vier maanden na dat einde nog altijd melancholisch worden als we een ronroco horen tokkelen. De muziek is van Gustavo Santaolalla, de Oscarwinnaar achter de soundtracks van onder meer Babel, Brokeback Mountain en Making a Murderer die straks ook de score voor de HBO-verfilming van The Last of Us verzorgt. Voorlopig enkel als pre-order beschikbaar, weliswaar, maar niemand beweert dat je geen aankoopbewijs onder een kerstboom mag leggen. Verkrijgbaar via mondoshop.com. 29,18 euro. Het ligt niet aan u. Iedereen ziet er slecht uit in Zoom.Laten we realistisch zijn: dat videovergaderen zal niet meer verdwijnen. Indien u het beu bent om u tijdens een meeting af te vragen waarom u er altijd zo slecht uitziet, is het misschien beter om in deugdelijke belichting te investeren. Kim Kardashian raadt ons de Zoomlite van L3 aan. We vermoeden dat ze weet waarover ze spreekt. Verkrijgbaar via l3ledzign.com. Circa 60,00 euro. Een aandenken aan het meest glorieuze moment van 2020.Blijft gegarandeerd in de top drie grappigste dingen aller tijden: die keer dat het team van Donald Trump een persconferentie wou houden in het Four Seasons Hotel in Philadelphia, verkeerdelijk een tuincentrum boekte en de pers dan maar te woord stond vanaf een parking tussen een crematorium en een erotischeboekenwinkel. Er is heel veel onofficiële herdenkingsmerchandise van dat prachtige, prachtige event, maar Four Seasons Total Landscaping heeft ook zelf een complete lijn uitgebracht met hoody's, mokken en 'Lawn and Order'-stickers. Verkrijgbaar via fstl1992.com. 12,50 euro. Très ringard, we know.Zodat u kunt laten horen dat u de titel van de reeks correct weet uit te spreken. (Paris moet u op zijn Frans uitspreken, zodat het in het Franglais rijmt: 'Emilie in Parie' dus.) De hoes in de reeks, enkel voor iPhone, is van Awsaccy. Verkrijgbaar via amazon.com. 11,60 euro. Excuses voor die titel.De Neukpiet of: hoe ik mijn ware zelf vond en per ongeluk een rassenoorlog ontketende is een satirische, apocalyptische graphic novel, getekend door onder meer Wide Vercnocke. Het boek speelt zich af in een nabije toekomst waarin Nederland zich definitief moet uitspreken voor of tegen Zwarte Piet. Dat is: tót Anthony Moreno, aka De Neukpiet, zich met de zaken gaat bemoeien. De gelaatsuitdrukking van de persoon die het cadeau opendoet en zich met een ongemakkelijke blik afvraagt wat hij of zij precies in handen heeft, krijgt u er gratis bij. Verkrijgbaar via uw boekhandel. Das Mag, 24,99 euro. Om de Bob Ross-leegte te vullen sinds Vice van de buis is. Het is een eindje rijden, maar Museum More in het Nederlandse Gorssel heeft een volledige expo gewijd aan Bob Ross, schildercoach, dennenbomenliefhebber, ASMR-icoon en mogelijk de bekendste hedendaagse schilder ter wereld. Te bekijken: onder meer veertig originele werken. Klinkt als de hipste postironische roadtrip van 2021. Tickets verkrijgbaar via museummore.nl. 18,50 euro.