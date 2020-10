Niet meer dan 200 toeschouwers tegelijk in theaters, bioscopen en concertzalen. Dat is het verdict van het Overlegcomité van de federale regering, dat vannacht heeft vergaderd over nieuwe maatregelen in (onder meer) de cultuursector. De verschillende spelers in het culturele veld brengen begrip op voor de beslissing, maar benadrukken dat de sector de pandemie niet zonder steun doorstaat.

Waar aanvankelijk grote zalen, zoals het Sportpaleis en de Koningin Elisabethzaal, nog meer dan 200 toeschouwers konden toelaten, geldt de maximumbezetting nu voor iedereen. Belangrijke bijsturing: er wordt rekening gehouden met de grootte van een zaal. Het is alleen mogelijk om 200 toeschouwers toe te laten als de afstandsregel van anderhalve meter tussen de gezinsbubbels kan worden gegarandeerd. Er geldt verder ook nog steeds een mondmaskerplicht en drinken en eten is uit den boze. De regels zijn nog zeker tot 19 november van kracht.

De nieuwe beperkingen zijn opnieuw een klap voor een sector die al een half jaar door de modder ploetert en zich de voorbije maanden inspande om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 'Die investeringen en ingrepen van de sector blijken eens te meer nutteloos', zegt de Alliantie van Belgische Event Federaties in een persbericht.

'Ik lees dat sommige mensen denken dat de impact op cultuur in verband met publieksaantallen gering is met de nieuwe regels. Ze vergissen zich gigantisch', vat Michael De Cock, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, het samen op Twitter.

Heel wat cultuurhuizen zien zich dan ook genoodzaakt om voorstellingen te verplaatsen of te annuleren. De concertreeks van Niels Destadsbader in Ghelamco Arena werd zo al verplaatst naar april 2021. Ook de shows van Dua Lipa (Sportpaleis) en The Script (Vorst Nationaal) kregen al een nieuwe datum. Operahuis De Munt kan alleen nog tickets aan abonnees aanbieden en Bozar bekijkt per concert en filmvertoning of het event al dan niet kan doorgaan. De lijst gaat zo wel nog even door.

Technisch werkloos

Studio 100 schrapt dan weer alle voorstellingen. Dit najaar stonden onder meer de populaire afscheidsshows van Samson & Gert op het programma, maar 'het is niet rendabel om slechts 200 toeschouwers op onze grote musicals te ontvangen', zegt Studio 100-topman Hans Bourlon aan VTM Nieuws. Honderden medewerkers van Studio 100 worden opnieuw technisch werkloos.

De nieuwe maximumbezetting is dan wel in de meeste gevallen niet rendabel, sluiten of verplaatsen zijn niet de enige overgebleven opties. De Koninklijke Vlaamse Schouwburg gelast geen voorstellingen af, ook al valt de capaciteit van haar grootste zaal, de KVS Bol, terug op minder dan de helft.

'We blijven werken binnen de gegeven voorschriften. Een gezonde samenleving heeft cultuur en verbeelding nodig. Dat is onze taak en daar zorgen we voor', zegt Inge Jooris, woordvoerster van KVS. De schouwburg laat alle medewerkers aan het werk en zet extra in op haar virtuele podium, waar livestreams getoond worden. Wat de financiële gevolgen voor het Brusselse theaterhuis zijn, is nog niet duidelijk. Maar dat de impact groot wordt, staat vast.

De bioscoopsector betreurt vooral dat er niet meer gegeten of gedronken mag worden in de cinemazaal. 'Deze maatregel treft een groot deel van de uitbaters recht in hun commerciële activiteiten', zegt de Federatie van Cinema's van België. 'Sommige onafhankelijke filmzalen hebben tot nu toe geen enkele financiële hulp ontvangen.' Ook bioscoopuitbater Kinepolis vreest dat het verbod op drank en snacks een invloed zal hebben op de bezoekersaantallen.

Jojobeweging

Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) onderstreepte in een persconferentie vrijdagvoormiddag dat volop wordt gewerkt aan een beleid dat iedereen steunt die economisch door de maatregelen wordt geraakt. Eerder deze week kondigde minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) nog aan 167 miljoen euro vrij te maken voor eenmalige impulsen voor de cultuursector. Dat geld komt boven op het noodfonds van 65 miljoen (cultuur) en 10 miljoen (media), en is vooral bestemd voor de culturele infrastructuur.

Tom Kestens, woordvoerder van de Crisiscel Cultuur, geeft alvast een zetje. 'Een aantal lopende steunmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid en de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid, moeten worden verlengd. En waarschijnlijk tot we terug honderd procent capaciteit hebben', zegt hij vrijdag op de VRT. 'Ook de banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, want een aantal mensen zit in slechte financiële papieren.' Volgens Kestens heeft de cultuursector nood aan duurzame maatregelen die perspectief bieden.

Een toekomstperspectief is net wat een onvoorspelbaar virus zo moeilijk maakt. In maart moesten programmatoren en artiesten een eerste keer hun agenda aanpassen. Het begin van de zomer zag er iets rooskleuriger uit. De eerste coronaproof festivals schoten uit te grond, tot de voormalige Nationale Veiligheidsraad in de eerste week van augustus het bezoekersaantal terugschroefde naar 200 in openlucht en 100 binnen. Eind augustus werden de getallen weer opgetrokken en op 8 september konden concert- en theaterzalen na lang gelobby 60 procent van de normale bezetting vullen. Het ziet ernaar uit dat die jojobeweging zich ook de komende winter zal verderzetten.

Blijf hier op de hoogte van onze laatste updates over de coronacrisis.

