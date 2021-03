De Crisiscel Cultuur wil op 15 april opnieuw kunnen heropenen. Een concrete datum is nu aan de orde, klinkt het in een persbericht. Die heropening kan veilig verlopen, verzekert de cultuursector.

De culturele sector zit, net als vele andere sectoren, sinds 17 maart zo goed als op slot. Buiten een korte periode waarin de teugels beperkt gelost werden in de zomer en de vroege herfst, liggen alle publieke evenementen al een jaar stil.

Een concrete datum 'is de enige juiste manier om ervoor te zorgen dat er perspectief komt voor de artiesten, cultuurwerkers en ons publiek. Alleen zo kunnen we onze rol voor het algemeen mentaal welzijn van de maatschappij weer opnemen.'

De cultuur- en eventsector heeft zelf een tijdlijn opgesteld. Op 15 april wil de sector de deuren proportioneel openen volgens de zaalcapaciteit. Op 15 juni willen ze de culturele zomer starten met evenementen van maximaal 5.000 personen om dan stapsgewijs op te bouwen richting volledige heropening op 1 september.

De heropening kan veilig verlopen, klinkt het. 'Al zes maanden zijn we in overleg met alle stakeholders, overheden en virologen om de tweede heropstart van de brede cultuur- en evenementensector veilig en vlot te doen verlopen. De protocollen liggen klaar, alle tools zijn in gereedheid gebracht om verantwoord aan de slag te gaan.' (Belga)

