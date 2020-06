Culturele activiteiten kunnen opnieuw vanaf 8 juni, zij het voorlopig zonder publiek. Voor cultuur met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek, is het nog wachten tot 1 juli.

Culturele activiteiten zonder publiek, zoals repetities, mogen vanaf 8 juni hervatten. Op activiteiten met publiek is het nog even wachten, die kunnen vanaf juli heropstarten.

De cultuursector moet nog specifieke veiligheidsvoorschriften uitwerken, maar sowieso wordt het publiek in eerste instantie beperkt tot maximaal 200 personen - afhankelijk van de grootte van de zaal - en zullen mondmaskers 'sterk aangeraden' worden, zei premier Sophie Wilmès na afloop van de Nationale Veiligheidsraad woensdag. (Belga)

