De burgemeesters van Boom en Rumst blijven bij hun weigering van de vergunning voor het dancefestival Tomorrrowland. Dat werd maandag vernomen van de woordvoerder van minister-president Jan Jambon, bij wie overleg met de burgemeesters plaatsvond. Het ging om een constructief overleg, maar 'de context is op dit moment niet van die aard voor de burgemeesters om terug te komen op hun beslissing'.

Vorige week raakte bekend dat beide burgemeesters geen groen licht geven voor de organisatie van het festival. De editie voor dit jaar was al uitgesteld naar eind augustus en begin september, maar burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) maken zich te veel zorgen om de gezondheidssituatie om Tomorrowland te laten plaatsvinden.

Op het kabinet van minister-president Jambon vond maandagnamiddag een overleg plaats over hun standpunt. Behalve Jambon en de twee burgemeesters waren ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en de Antwerpse gouverneur aanwezig.

Bij de woordvoerder van de minister-president viel achteraf te horen dat het overleg constructief is verlopen, maar dat de context op dit moment niet van die aard is voor de burgemeesters om terug te komen op hun weigering. Wel is het zo dat de organisatoren altijd een nieuwe aanvraag kunnen indienen, die dan door de burgemeesters kan worden beoordeeld. De Vlaamse en federale regering blijven ter beschikking om te helpen waar mogelijk, maar de eindbeslissing blijft bij de burgemeesters, luidt het. (Belga)

Lees ook: Waarom de politiek zich niet zomaar neerlegt bij het afblazen van Tomorrowland

Vorige week raakte bekend dat beide burgemeesters geen groen licht geven voor de organisatie van het festival. De editie voor dit jaar was al uitgesteld naar eind augustus en begin september, maar burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) maken zich te veel zorgen om de gezondheidssituatie om Tomorrowland te laten plaatsvinden. Op het kabinet van minister-president Jambon vond maandagnamiddag een overleg plaats over hun standpunt. Behalve Jambon en de twee burgemeesters waren ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en de Antwerpse gouverneur aanwezig. Bij de woordvoerder van de minister-president viel achteraf te horen dat het overleg constructief is verlopen, maar dat de context op dit moment niet van die aard is voor de burgemeesters om terug te komen op hun weigering. Wel is het zo dat de organisatoren altijd een nieuwe aanvraag kunnen indienen, die dan door de burgemeesters kan worden beoordeeld. De Vlaamse en federale regering blijven ter beschikking om te helpen waar mogelijk, maar de eindbeslissing blijft bij de burgemeesters, luidt het. (Belga)