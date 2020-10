Alle activiteiten met publiek in Bozar worden tot het einde van dit jaar stopgezet. Dat heeft de directie van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel beslist.

Uit respect voor de inspanningen van het medisch personeel en uit bezorgdheid over de dagelijks evoluerende gezondheidssituatie in ons land, worden de tentoonstellingen en alle publieke evenementen tot en met 31 december geannuleerd of uitgesteld.

Via het platform Bozar Radar worden op digitale wijze of via streaming op de website of social mediakanalen wel artistieke ervaringen aangeboden. 'Ook al gaat de deur even toe, achter de schermen werken we hard verder aan het digitale luik en het programma voor 2021', luidt het.

'In deze moeilijke tijden is het belangrijker dan ooit om solidair te zijn. Achter de dagelijkse cijfers in het nieuws zitten vele families die persoonlijk geraakt worden door het coronavirus. Het is van groot belang dat we samen inspanningen leveren voor onze volksgezondheid', aldus Bozar. (Belga)

