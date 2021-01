Het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten Bozar blijft na een brand zeker een week gesloten, tot en met maandag 25 januari. Dat meldt Bozar-woordvoerster Leen Daems aan Belga. Wat de brand veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Het is ook nog afwachten wat de schade is aan het gebouw.

De brand werd maandag omstreeks 16.10 uur opgemerkt, tien minuten later was de Brusselse brandweer ter plaatse. Er werden in totaal zes pompwagens en vier ladderwagens ingezet om het vuur te bestrijden. Het duurde een tijd vooraleer de dakbrand onder controle was.

'We zijn wel nog enkele uren bezig om de dakbedekking te verwijderen zodat het vuur niet heropflakkert', aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Eén brandweerman raakte tijdens de bluswerken onwel en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede gleed uit op het dak, bezeerde zijn been maar bleef op post.

'De brand heeft zich niet uitgebreid naar de omliggende gebouwen en is ook aan de binnenzijde van het gebouw onder controle', vertelde Derieuw. Door de interventie is het verkeer in de Koningstraat afgesloten tussen het Koningsplein en de Wetstraat en op het Paleizenplein.

Het Brusselse museum blijft zeker tot en met 25 januari dicht. (Belga)

