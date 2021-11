De Booker Prize, de prestigieuze Britse literaire prijs, gaat naar de Zuid-Afrikaan Damon Galgut.

Galgut, geboren op 12 november 1693 in Pretoria, kreeg de prijs voor Fictie voor zijn roman 'The Promise' die in mei is verschenen. Het is een saga over een blank gezin dat in een boerderij nabij Pretoria woont. Het verhaal strekt zich over decennia uit, waarbij er telkens iemand sterft. Het start met name ten tijde van de Aparthed en eindigt onder het presidentschap van Jacob Zuma.

De auteur stond al eerder op de shortlist voor de Booker en andere literaire prijzen

