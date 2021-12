De 24ste Hercule Poirotprijs voor de beste Vlaamse misdaadroman gaat naar Wouter Dehair voor zijn boek Nachtstad. 'Het is een gevarieerd misdaadverhaal met herkenbare personages', zo luidt het oordeel van de jury.

De Knack Hercule Poirotprijs bekroont jaarlijks de beste Vlaamse misdaadroman. Knack Weekend riep de prijs in 1998 in het leven om de Vlaamse thrillerauteurs een duwtje in de rug te geven. Intussen behoren de Vlaamse krimi's zowel kwalitatief als kwantitatief tot de internationale top. Voormalige laureaten zijn onder anderen Rudy Morren, Patrick Conrad, Toni Coppers, Louis van Dievel, Stan Lauryssens, Mieke De Loof, Rudy Soetewey, Pieter Aspe, Jef Geeraerts, Hilde Vandermeeren en Luc Deflo. Wouter Dehairs ontvangt een cheque van 5.000 euro en een 'Masterpiece'-pen van Montblanc. Behalve schrijver is W.A. Dehairs ex-journalist (voor een krant in Luxemburg), ex-onderzoeker (aan de universiteit van Wenen) en ex-drummer (dat laatste klopt niet, maar hij wou indruk maken op de meisjes).

Hij debuteerde als thrillerauteur in 2017 sterk met 'Lockdown'. In 'Nachtstad' borduurt hij voort op de figuren en de setting die hij in 2019 in 'De Graffitimoorden' neerzette. In 'Nachtstad' krijgt het hoofdpersonage, de privédetective Keller Brik, het aan de stok met een bende Bulgaren wanneer hij een man op overspel moet betrappen. Voorts moet hij achter een verdwenen pleegdochter aan, heeft hij pittige discussies met zijn geliefde, een beroemde kunstenares, en moet hij ook nog zijn assistente Gwen in het gareel houden. Maar vooral wordt Brik geconfronteerd met de perikelen rond de verdwijning van de vrouw van de Brusselse minister-president die de zaak liever onder de radar wil houden.

De Knack Hercule Poirotprijs bekroont jaarlijks de beste Vlaamse misdaadroman. Knack Weekend riep de prijs in 1998 in het leven om de Vlaamse thrillerauteurs een duwtje in de rug te geven. Intussen behoren de Vlaamse krimi's zowel kwalitatief als kwantitatief tot de internationale top. Voormalige laureaten zijn onder anderen Rudy Morren, Patrick Conrad, Toni Coppers, Louis van Dievel, Stan Lauryssens, Mieke De Loof, Rudy Soetewey, Pieter Aspe, Jef Geeraerts, Hilde Vandermeeren en Luc Deflo. Wouter Dehairs ontvangt een cheque van 5.000 euro en een 'Masterpiece'-pen van Montblanc. Behalve schrijver is W.A. Dehairs ex-journalist (voor een krant in Luxemburg), ex-onderzoeker (aan de universiteit van Wenen) en ex-drummer (dat laatste klopt niet, maar hij wou indruk maken op de meisjes). Hij debuteerde als thrillerauteur in 2017 sterk met 'Lockdown'. In 'Nachtstad' borduurt hij voort op de figuren en de setting die hij in 2019 in 'De Graffitimoorden' neerzette. In 'Nachtstad' krijgt het hoofdpersonage, de privédetective Keller Brik, het aan de stok met een bende Bulgaren wanneer hij een man op overspel moet betrappen. Voorts moet hij achter een verdwenen pleegdochter aan, heeft hij pittige discussies met zijn geliefde, een beroemde kunstenares, en moet hij ook nog zijn assistente Gwen in het gareel houden. Maar vooral wordt Brik geconfronteerd met de perikelen rond de verdwijning van de vrouw van de Brusselse minister-president die de zaak liever onder de radar wil houden.