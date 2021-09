Een 3500 jaar oud kleitablet is donderdag tijdens een ceremonie door de Verenigde Staten teruggegeven aan Irak, aan wie het historisch zeer waardevolle voorwerp toebehoort.

Amerikanen stalen het tablet, dat waarschijnlijk het oudste bewijs van literatuur op aarde is, rond 1991 tijdens de Golfoorlog uit een Irakees museum.

Hoewel het om een klein voorwerp gaat, heeft het kleitablet met spijkerschrifttekens immense culturele en historische waarde. De Irakese minister van Cultuur, Hassan Nazim, nam het voorwerp in ontvangst. 'Voor mij betekent dit een herstel van het vertrouwen in de Irakese samenleving', zei hij.

Op het kleitablet staat een deel van het Gilgamesj-epos beschreven, een van de oudste verhalen in de menselijke geschiedenis over een machtige koning die op zoek is naar onsterfelijkheid.

Valse verklaringen

De terugkeer van het kleitablet is volgens directeur-generaal van de werelderfgoedorganisatie UNESCO Audrey Azoulay een 'grote overwinning voor de internationale gemeenschap'.

Het voorwerp kwam in 2001 tevoorschijn in Groot-Brittannië, waarna het via meerdere kunsthandelaren in de Verenigde Staten terechtkwam. Het werd verkocht met valse verklaringen van origine en de werkelijke waarde van het voorwerp kwam pas in 2019 aan het licht.

Minister Nazim roept organisaties op om actief op zoek te blijven gaan naar de werkelijke herkomst van kunst, in een poging ontbrekende schatten uit de oudheid te herontdekken. Eerder dit jaar werden 17.000 kunstvoorwerpen die in de afgelopen decennia gestolen werden door de VS teruggeven aan Irak.

