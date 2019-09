3 star star star star star

Vijfendertig jaar na de oorspronkelijke roman stuurt Margaret Atwood een vervolg op The Handmaid's Tale de wereld in. The Testaments leest als flessenpost uit een mogelijke toekomst.

Vooral hun stilte maakte indruk. Begin september vorig jaar vonden in de Amerikaanse Senaat de hoorzittingen plaats die rechter Brett Kavanaugh het Hooggerechtshof in moesten loodsen. Zijn voordracht was omstreden, en niet alleen omdat president Trump hem steunde. Kavanaugh staat bekend als ethisch conservatief en een pro-lifer die ijvert voor strenge abortuswetten. Later die maand zou hij door verschillende vrouwen van aanranding beschuldigd worden maar op het moment van die tumultueuze hoorzitting lokte vooral zijn standpunt over abortus fel protest uit. Meerdere betogers werden hardhandig uit de zaal verwijderd. Buiten die zaal stonden de camera's gericht op een rij stilzwijgende vrouwen, gehuld in rode gewaden, hun hoofden omkranst met witte nonnenkappen. Iedereen snapte de verwijzing naar The Handmaid's Tale, de Hulu-reeks naar de gelijknamige roman van Margaret Atwood - bij het zien van die gaanderij vol Dienstmaagden, zoals in de reeks, mompelde je spontaan 'Under his Eye'.

...