De stad Gent viert Jan Van Eyck in 2020. Voor de gelegenheid tekende Pieter De Poortere, bekend van Boerke, een zoekboek met het Lam Gods in de hoofdrol.

Hubert, de suppoost van het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK), ziet op een mooie dag het schaap uit het Lam Gods voor zijn neus weglopen en stelt even later vast dat álle figuren uit het iconische retabel van de broers Van Eyck de benen hebben genomen. Tot zover de synopsis van Lam, het nieuwe boek van tekenaar Pieter De Poortere. Wie zijn andere geesteskinderen Boerke en Hoerke kent, weet wat te verwachten: een woordeloze strip, eenvoudig maar geestig getekend en met veel humor.

De Poortere kroop in zijn pen op vraag van het MSK zelf, dat met de publicatie van Lam het Van Eyckjaar 2020 kracht bijzet. Zelf pakt het museum uit met Een optische revolutie, de grootste tentoonstelling rond de Vlaamse meester die ooit werd samengesteld. Daarnaast zijn er concerten, wandelingen en andere evenementen en kreeg de wereldvermaarde neoklassieke componist Arvo Pärt de opdracht om muziek te schrijven ter ere van Van Eyck.

Lam van Pieter De Poortere © Pieter De Poortere

'Mij hebben ze aangesproken om iets te doen voor de kinderwerking van het museum', vertelt De Poortere. 'Ik bezoek het MSK zelf van kinds af aan. Mijn vader is een grote fan van de Latemse scholen, mensen als Valerius De Saedeleer, en zelf hou ik van Gustave Van de Woestyne. Ook de middeleeuwse schilderijen van onbekende kunstenaars die groteske voorstellingen van de hel creëerden spreken me aan.'

Lam is een zoekboek geworden, een soort kunstzinnige Waar is Wally? waarin niet alleen het Lam, maar ook Adam, Eva, de heremieten en de vele andere personages uit het Lam Gods op wandel gaan door Gent. 'Ik volg eigenlijk de route van het MSK naar de Sint-Baafskathedraal, waar het Lam gewoonlijk hangt. De rechtvaardige rechters, die op paarden zitten, belanden in mijn boek op een paardenmolen. De musicerende engelen zitten ineens op de Kouter. Door de personages allemaal apart uit dat gigantische werk te tillen en in de wereld van vandaag te plaatsen, wordt het wat minder abstract voor de kinderen en kunnen ook de ouders er hartelijk om glimlachen.'

'De Gentenaars zullen genieten van de vele cameo's en stadsgezichten', denkt De Poortere, 'maar omdat er geen tekst in het boek staat, is het ook interessant voor de buitenlandse toerist.'

Lam, Pieter De Poortere. Uitgeverij Nanuq, 19,95 euro. Meer info over het Van Eyckjaar vindt u hier.

