Flirt Flamand, een initiatief van Literatuur Vlaanderen, heeft zijn programma. Op de agenda onder andere ontmoetingen tussen auteurs, die elk aan de andere kant van de taalgrens leven en werken, een digitale serie en een literaire datingwebsite.

Flirt Flamand noemt zichzelf het liggend streepje dat de Nederlandstalige en Franstalige literatuur in België verbindt. Flirt Flamand maakt deel uit van Literatuur Vlaanderen, dat de Vlaamse literatuur ondersteunt en promoot in België en in het buitenland. In 2019 en 2020 was Flirt Flamand al te gast op de boekenbeurs in het Brusselse Tour & Taxis, maar in 2021 slaat het digitaal de handen in elkaar met Foire des Livres de Bruxelles.

Van 6 tot 16 mei zullen op het middaguur video's verschijnen waarin twee of drie auteurs, telkens Nederlandstalig en Franstalig, elkaar ontmoeten ergens in Brussel om elkaar en elkaars werk te leren kennen. Dichter Michael Vandebril cureerde het programma, dat literaire genres overschrijdt. Het gaat van proza tot poëzie, van fictie tot non-fictie en ook slam poetry en strips komen aan bod. Onder andere David Van Reybrouck, Delphine Lecompte en Bart Van Loo aan Nederlandstalige kant en Adeline Dieudonné, Barack Rima en Laurence Vielle aan Franstalige kant zullen de revue passeren. De video's zullen te zien zijn op de website en het YouTube-kanaal van Flirt Flamand en op de website van de krant De Standaard.

Ditigaal daten

Om online ontmoetingen om te zetten in real life verbindingen, biedt Flirt Flamand de mogelijkheid een literaire soulmate te vinden. Op het digtale platform "MATCHMAKER" kunnen lezers een profiel aanmaken en boekentips delen. Als ze dat profiel koppelen aan hun sociale mediakanalen, kan hun match, uitgekozen door het algoritme, hen ook in het echte leven contacteren. Tussen schrijvers Lize Spit en Thomas Gunzig zijn de vonken alvast overgeslagen: zij stappen in een symbolisch huwelijksbootje op 5 mei, op de vooravond van Foire du Livres de Bruxelles en Flirt Flamand.

Vanaf 24 april kunnen nieuwsgierigen de digitale serie "#THOMIZE" gratis volgen op de storytelling app van theatercollectief SKaGeN en met eigen ogen aanschouwen wat aan het huwelijk voorafgaat. Na "WatchApp #1", de theatervoorstelling over Emmi en Leo die in mei nog gewoon op WhatsApp te volgen was, en het vervolg "WatchApp #2" liet SKaGeN een nieuwe app ontwikkelen. Aan die app werden onder andere een notificatieknop en een virtuele foyer toegevoegd. Met de notificatieknop kan de toeschouwer de meldingen laten binnenkomen op een zelfgekozen moment en de virtuele foyer is eigenlijk een Facebookgroep, waar na de voorstelling gekletst kan worden.

Ook te zien op de SKaGeN-app: "IMKE", dat de toeschouwer inkijk geeft in een gezinsgroepchat. Tickets voor "#THOMIZE" kunnen vanaf donderdag gereserveerd worden.

flirtflamand.be

