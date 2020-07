De Spaanse schrijver Juan Marsé is overleden. De Catalaan stierf zaterdagavond op de leeftijd van 87 jaar in zijn huis in Barcelona, deelde de agente van de auteur, Carmen Balcells, zondag in de Catalaanse hoofdstad mee.

'We betreuren de dood van Juan Marsé ten zeerste. Rust zacht, beste Juan', plaatste zijn bureau op Twitter. Marsé gold als een van de grootste hedendaagse vertellers van Spanje. Haast niemand anders beschreef de tijd na de Spaanse burgeroorlog zo goed en indringend als hij, met als vast decor de Catalaanse hoofdstad.

De Catalaanse auteur werd geboren in Barcelona op 8 januari 1933. Direct na zijn geboorde overleed zijn moeder en bood zijn vader de pasgeborene aan aan een kinderloos stel. De baby wordt geadopteerd en wordt Juan Marsé Carbo. Op 13-jarige leeftijd wordt zijn adoptievader opgesloten omwille van zijn politieke overtuiging en verlaat hij de schoolbanken om een inkomen naarhuis te brengen. Dat doet hij door juweelmaker te worden. Dat zal Marsé zelf altijd omschrijven als een 'bevrijding van een saaie universiteit waar ik alleen geleerd zou worden om Cara al sol (hymne van extreemrechts en Francoïsme, nvdr) te zingen en de rozenkrans te prevelen'.

Barcelona als vast decor

Op 24-jarige leeftijd schrijft hij tijdens zijn militaire dienst zijn eerste roman, een reflectie over een burgerlijke jeugd en hoe die eruitziet na de burgeroorlog. Vanaf dat moment zal hij niet stoppen met het reconstrueren van de populaire wijk van zijn jeugd in Barcelona.

Lamentamos profundamente la muerte de Juan Marsé (Barcelona, 8 de enero de 1933 - 18 de julio de 2020). Descansa en paz, querido Juan. pic.twitter.com/1PCbI6LJ7c — Agencia Balcells (@agenciabalcells) July 19, 2020

Hij zou vijftien romans schrijven in bijna zestig jaar, met als een van de bekendste misschien wel 'De laatste middagen met Teresa' uit 1966. Dat werk was voor het puriteins en 'nationaal-katholiek' Spanje van Franco onaanvaardbaar. Het toenmalige oordeel over het boek luidde dan ook dat 'de roman verschillende schurftige scènes presenteert, de bodem ronduit immoreel is en er veel politieke vermeldingen met een links karakter zijn'.

Marsé heeft talloze literaire prijzen ontvangen, waaronder in 2008 nog de prestigieuze Spaanse Cervantesprijs.

